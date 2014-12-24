浙江省都市圈城际铁路等七个建设项目获批 总投资近1600亿元

路透北京12月24日 - 中国正在加快投资来舒缓经济下行的压力。本周一及周二两日内中国国家发展改革委批复包括浙江省都市圈城际铁路等七个建设项目，总投资规模接近1,600亿元人民币。

其中最大的项目是2014-2020年浙江省都市圈城际铁路建设规划方案，启动实施11个项目，总里程452.4公里，总投资约1,305亿元。

其它六个项目分别集中在中西部地区，包括国道318线川藏公路（西藏境）松宗至古乡段整治改建工程，项目估算总投资控制在5.77亿元以内，由国家在“十二五”期支持西藏的投资规模中解决，其中，中央预算内投资安排1.731亿元（占总投资的30%），中央专项建设基金（车购税）安排4.039亿元（占总投资的70%）。

安徽省池州长江公路大桥，可行性研究报告的批复项目估算总投资约为56.4亿元（静态投资51.1亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）8.54亿元，安徽省高速公路控股集团有限公司代省政府以自有资金安排5.56亿元，共计14.1亿元作为项目资本金，约占总投资的25％；其余42.3亿元资金利用国内银行贷款解决。

新疆墨玉至和田高速公路工程，项目估算总投资约为27.8亿元（静态投资26亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）10.43亿元作为项目资本金，约占总投资的37.5％；其余17.37亿元资金利用国内银行贷款解决。

内蒙古自治区通辽至鲁北公路可行性研究报告的批复项目估算总投资约为55亿元（静态投资51.9亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）17.61亿元，区安排重点公路建设专项资金1.64亿元，共计19.25亿元作为项目资本金，约占总投资的35％；其余35.75亿元资金利用国内银行贷款解决。

甘肃省白疙瘩（蒙甘界）至明水（甘新界）公路，估算总投资约为61.3亿元（静态投资57亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）17.42亿元，省安排公路建设基金2.84亿元，共计20.26亿元作为项目资本金，约占总投资的33％；其余41.04亿元资金利用国内银行贷款解决。

青银高速公路银川至宁东段改扩建工程，项目估算总投资约为47.15亿元（静态投资41.85亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）7.81亿元，区安排财政资金5.34亿元，共计13.15亿元作为项目资本金，约占总投资的27.9％；其余34亿元资金利用国内银行贷款解决。

上周发改委集中批复包括关于北京新机场工程在内的六个基建项目，总投资规模接近2,000亿元。

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。至此，发改委批复基础设施建设项目的累计投资规模已接近1.26万亿元。（完）

(发稿 沈燕; 审校)

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