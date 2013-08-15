浙江住建厅称不排除叫停温州松绑限购的可能性--报载

路透北京8月15日 - 中国21世纪经济报 道周四报导称，浙江省住建厅的一位负责人针对温州松绑限购一事表示，正对此事进行调查、了解，不排除有叫停的可能性，具体会再发通知。

温州日前允许本地户籍家庭购买第二套住宅，而当地2011年3月出台的限购令规定仅能新购一套住房。温州成为三年来首个放松限购的城市。

报导指出，此次限购政策微调，温州官方并未正式下发文件，而是在实际操作中按照一定标准执行。

温州市住建委稍早对放松限购一事表示，此次放松仍在国务院要求执行的限购标准内，只是调控政策上的微调。

报导称，温州对限购的调整，与该地区经济低迷有很大关联，今年上半年温州地区生产总值(GDP)增速仅为7.4%，低于浙江全省8.3%的增速。

限购政策在中国已实施三年有余，成为抑制投机需求稳定楼市的有效手段，多数业内人士认为，尽管新一届政府淡化对房地产调控的表述，但限购政策短期内难以退出，毕竟不少地区的房价仍面临较大上涨压力。

中国房地产市场去年下半年开始回暖，国家统计局公布的70个大中城市房价环比涨势已延续逾一年，不过温州是少数几个房价下跌的城市，6月同比下跌2.8%，环比微升0.2%。(图表：link.reuters.com/hyb79t) (完)

(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)

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