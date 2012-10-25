浙江世宝融资额剧减显IPO寒意

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
* 浙江世宝融资额缩减逾九成,创至少三年新低
* 多种因素参杂,市场低迷或监管层干预等
* 近期新股市场不会断流
作者 林琦
路透上海10月25日电---中国A股IPO(首次公开发行)市场正感受"入冬"的寒意.近一个月来,不仅只有一只新股在发,而且该新股融资规模更是较其原计划剧减逾九成.不过,虽然国内股市"熊"气弥漫,但若就此冀望管理层出台投资者热望的新股停发利好可能还不现实.
中国汽车转向系统制造商--浙江世宝(1057.HK)A股IPO发行市盈率不足10倍,发行股数较原计划缩水七成多,最终预计募资额仅3,870万元人民币,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.
业内人士指出,融资额创新低,可能有多种因素,例如H股本身价格就低,A股二级市场表现低迷及发行人刻意减少发行规模等.不过,在度过11月初中共十八大这个敏感时期後,估计新股市场还将恢复,毕竟国内新股仍有巨大的需求.
"(浙江世宝)融资额太少了,可能是因为市场不太好,公司担心发行失败吧."浙商证券分析师王伟俊指出.
浙江世宝周四公告称,确定本次A股IPO发行量为1,500万股,发行价为2.58元/股,预计募资量仅3,870万元.而公司此前披露的计划发行量为不超过6,500万股,计划募资5.1亿元.其H股今日早盘收报2.48港元,跌1.2%,过去一个月则累计上涨12%.
一位参与是项交易的投行人士稍早对汤森路透旗下IFR表示,浙江世宝最近受到监管机构的压力,希望降低其发行价.但是如果最终发行价格过低,公司可能会削减发行数量.
该人士说,"证监会希望发行人降低发行价格,从而让投资者能够在弱市中获得收益."
面对路透的电话质询,浙江世宝及其主承销商招商证券(600999.SS)相关人士均不愿发表评论.按以往几年惯例,中小市值公司IPO过程中可能会对发行价进行调整,但实际发行股数基本会达到原计划的上限.有业内人士猜测,此次A股发行价未达公司预期,浙江世宝可能不愿发行过多股份来盲目扩大股本.
还有市场人士指出,浙江世宝的业绩处於下坡路,过高定价可能得不到市场认同.有国内媒体近日报导,在询价过程中,该公司估值已由每股7元折价三成;其主承销招商证券给出的估值区间达5.17-5.57元,对照2011年市盈率为15.23-16.39倍,而行业最近一个月的滚动市盈率为10.57倍.
在浙江世宝之前,9月底发行的大盘新股洛阳钼业A股(603993.SS)(3993.HK),其发行股数由原本计划的不超过5.42亿A股减至2亿股,募资额亦由原计划的36.46亿元剧减至6亿元.不过该公司A股上市後却是表现强劲,上市首日较发行价逆势上涨逾两倍.
**A股新股近期不会断流**
不过王伟俊相信,近期新股不会停发,至多发行节奏会慢一点.
"排队的公司那麽多,再等不知要等到什麽时候去了,"他说,有些公司上市不是以募集资金为唯一目的,还有方便私募股权投资基金(PE)股东退出、上市以後再融资或者提高知名度等方面的考虑.
自9月26日以来,A股市场仅有浙江世宝一只新股启动发行程序,而国内已过会正在等待发行的新股逾80家,已递交新股发行申请的公司近800家.若按目前一年200-300家公司上市的进程,至少需要三年时间才能消化这些IPO申请.
上海一位投行人士表示,最近,新股市场确实有点冷,大盘新股肯定发不掉,但是若中小盘新股调低发行价,还是能够获得足额认购.
尽管证券市场近阶段不断提出暂停发行新股救市的呼吁,但是仍有逾千亿元资金云集一级市场.以浙江世宝为例,询价过程中有效报价达71.2亿股,意味着数百亿元的机构资金参与了询价.不计散户,光机构申购部分已是公司实际募资额的几百倍.
不足4,000万元的IPO募资额,亦让一些业内人士为其感到不值.
"费这麽大的精力只融到这点资金,还不如去银行贷款呢."上述投行人士指出,国内A股IPO流程至少一年多,公司需要投入的人力和财力相当大,例如承销费用一般行业内最低也要上千万元.
去年6月发行的东宝生物(300239.SZ)IPO募资额为1.71亿元,原本为2009年6月以来的单个项目最低募资纪录.其承销商东兴证券收取的承销及保荐费用为1,530万元.
从浙江世宝的招股意向书显示,其原拟募集的5.1亿元计划用於总投入8.43亿元的三大项目.其中,汽车液压助力转向器扩产项目总投资2亿元;汽车零部件精密铸件及加工建设项目总投资5.94亿元;汽车转向系统研发、检测及试制中心项目总投资5,000万元.而公司实际募集的资金,显然一个项目也满足不了.(完)
--审校 张喜良
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