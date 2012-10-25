浙江世宝融资额剧减显IPO寒意

* 浙江世宝融资额缩减逾九成,创至少三年新低

* 多种因素参杂,市场低迷或监管层干预等

* 近期新股市场不会断流

作者 林琦

路透上海10月25日电---中国A股IPO(首次公开发行)市场正感受"入冬"的寒意.近一个月来,不仅只有一只新股在发,而且该新股融资规模更是较其原计划剧减逾九成.不过,虽然国内股市"熊"气弥漫,但若就此冀望管理层出台投资者热望的新股停发利好可能还不现实.

中国汽车转向系统制造商--浙江世宝(1057.HK)A股IPO发行市盈率不足10倍,发行股数较原计划缩水七成多,最终预计募资额仅3,870万元人民币,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.

业内人士指出,融资额创新低,可能有多种因素,例如H股本身价格就低,A股二级市场表现低迷及发行人刻意减少发行规模等.不过,在度过11月初中共十八大这个敏感时期後,估计新股市场还将恢复,毕竟国内新股仍有巨大的需求.

"(浙江世宝)融资额太少了,可能是因为市场不太好,公司担心发行失败吧."浙商证券分析师王伟俊指出.

浙江世宝周四公告称,确定本次A股IPO发行量为1,500万股,发行价为2.58元/股,预计募资量仅3,870万元.而公司此前披露的计划发行量为不超过6,500万股,计划募资5.1亿元.其H股今日早盘收报2.48港元,跌1.2%,过去一个月则累计上涨12%.

一位参与是项交易的投行人士稍早对汤森路透旗下IFR表示,浙江世宝最近受到监管机构的压力,希望降低其发行价.但是如果最终发行价格过低,公司可能会削减发行数量.

该人士说,"证监会希望发行人降低发行价格,从而让投资者能够在弱市中获得收益."

面对路透的电话质询,浙江世宝及其主承销商招商证券(600999.SS)相关人士均不愿发表评论.按以往几年惯例,中小市值公司IPO过程中可能会对发行价进行调整,但实际发行股数基本会达到原计划的上限.有业内人士猜测,此次A股发行价未达公司预期,浙江世宝可能不愿发行过多股份来盲目扩大股本.

还有市场人士指出,浙江世宝的业绩处於下坡路,过高定价可能得不到市场认同.有国内媒体近日报导,在询价过程中,该公司估值已由每股7元折价三成;其主承销招商证券给出的估值区间达5.17-5.57元,对照2011年市盈率为15.23-16.39倍,而行业最近一个月的滚动市盈率为10.57倍.

在浙江世宝之前,9月底发行的大盘新股洛阳钼业A股(603993.SS)(3993.HK),其发行股数由原本计划的不超过5.42亿A股减至2亿股,募资额亦由原计划的36.46亿元剧减至6亿元.不过该公司A股上市後却是表现强劲,上市首日较发行价逆势上涨逾两倍.

**A股新股近期不会断流**

不过王伟俊相信,近期新股不会停发,至多发行节奏会慢一点.

"排队的公司那麽多,再等不知要等到什麽时候去了,"他说,有些公司上市不是以募集资金为唯一目的,还有方便私募股权投资基金(PE)股东退出、上市以後再融资或者提高知名度等方面的考虑.

自9月26日以来,A股市场仅有浙江世宝一只新股启动发行程序,而国内已过会正在等待发行的新股逾80家,已递交新股发行申请的公司近800家.若按目前一年200-300家公司上市的进程,至少需要三年时间才能消化这些IPO申请.

上海一位投行人士表示,最近,新股市场确实有点冷,大盘新股肯定发不掉,但是若中小盘新股调低发行价,还是能够获得足额认购.

尽管证券市场近阶段不断提出暂停发行新股救市的呼吁,但是仍有逾千亿元资金云集一级市场.以浙江世宝为例,询价过程中有效报价达71.2亿股,意味着数百亿元的机构资金参与了询价.不计散户,光机构申购部分已是公司实际募资额的几百倍.

不足4,000万元的IPO募资额,亦让一些业内人士为其感到不值.

"费这麽大的精力只融到这点资金,还不如去银行贷款呢."上述投行人士指出,国内A股IPO流程至少一年多,公司需要投入的人力和财力相当大,例如承销费用一般行业内最低也要上千万元.

去年6月发行的东宝生物(300239.SZ)IPO募资额为1.71亿元,原本为2009年6月以来的单个项目最低募资纪录.其承销商东兴证券收取的承销及保荐费用为1,530万元.

从浙江世宝的招股意向书显示,其原拟募集的5.1亿元计划用於总投入8.43亿元的三大项目.其中,汽车液压助力转向器扩产项目总投资2亿元;汽车零部件精密铸件及加工建设项目总投资5.94亿元;汽车转向系统研发、检测及试制中心项目总投资5,000万元.而公司实际募集的资金,显然一个项目也满足不了.(完)

--审校 张喜良

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