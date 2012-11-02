中国小盘股浙江世宝首日涨逾六倍 多次临停难改投机气氛

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 首日涨逾六倍,盘中被三次临时停牌
* 市场暴炒风气难扭转
* 投资者与监管层的博弈仍在继续
路透上海11月2日电---尽管中国监管层多次提示炒作风险,公司亦预告今年利润下降,但周五首日上市的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)仍被暴炒.即使盘中被临时停牌三次,收盘亦较发行价涨逾六倍,换手率达九成五.
业内人士认为,超小盘新股仍被部分游资视为炒作的好素材,场内投机气氛仍浓,推动浙江世宝上演一出"闹剧".不过浙江世宝股价的强硬表现,背後亦折射出投资者与监管层的博弈仍在继续.
中国汽车转向系统制造商--浙江世宝开盘报15.62元,较其发行价2.58元上涨5.05倍,之後该股触及换手率超五成、盘中股价较开盘价涨幅达10%和20%三条临时停牌红线,而在三次临停後,最终该股收报18.75元,涨626.74%,成交1,427.24万股.
深交所规定的所有三条临时停牌标准,浙江世宝一天内全部尝试;该股周五一天交易不足15分钟,但仍以当天最高价报收.这些现象足见今天投资者对於该股的执着和痴狂.
"这简直就像是示威,"上海一位不愿透露姓名的分析师指出,新股制度改革只是投资者和监管层博弈的焦点之一,不少投资者仍坚持旧有的炒作文化,不愿接受监管层倡导的价值投资理念,这种矛盾在浙江世宝上被集中宣泄出来.
从基本面来看,浙江世宝目前价位没有投资价值.其H股(1057.HK)周五收报2.68港元,跌3.6%,股价仅是A股的一成.浙江世宝A股收盘价代表的静态市盈率高达52倍,是深圳中小板平均市盈率的两倍.
湘财证券分析师栾钊亦表示,浙江世宝流通盘小,绝对价格低,成为暴炒对象.中国市场历来有炒新股的惯例,特别是小盘股,所以,首日上市价格往往不能用基本面解释.
"没办法,暴炒预期市场上已经形成,尽管深交所提示,但这是市场行为,较难扭过来."华泰证券分析师周林表示.
浙江世宝昨晚刊登上市首日风险提示称,受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响,近期经营业绩存在下滑的趋势,自2009年以来,公司毛利率持续下滑.今年前九个月,公司净利同比下降25.08%,预计全年净利下降27.35%-30.89%.
深交所相关负责人近日明确表示,要高度关注浙江世宝暴炒风险,不希望洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)A股首日上市遭遇暴炒一幕在浙江世宝重演.
**新股市场之争议**
浙江世宝A股发行历程的曲折,亦可作为今天上演"大戏"的注解.浙江世宝发行周期被人为延长一倍,随後发行规模被人为缩减.据一些国内媒体报导,这其中不乏"被调控"的可能性.
栾钊认为,最好的定价应该是市场化产生的合理定价,而这只股票的定价显然是被干预的.
浙江世宝A股发行股数1,500万股,较原计划缩水七成多,最终募资额仅3,870万元,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.
网民Regene在其微博中写道,"浙江世宝再次证明,股市的根本矛盾还是供需,价值投资神马的在供需矛盾面前都得靠边站."
曾担任证券分析师和财经记者的彭泓源亦在微博中写道,"(证监会)郭树清主席...一年新政之後居然孵化出浙江世宝这个怪胎?证券监管不需要政客,任何拔苗助长、粉饰太平的做法都将成为历史笑柄."(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进/张喜良
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