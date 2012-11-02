中国小盘股浙江世宝首日涨逾六倍 多次临停难改投机气氛

* 首日涨逾六倍,盘中被三次临时停牌

* 市场暴炒风气难扭转

* 投资者与监管层的博弈仍在继续

路透上海11月2日电---尽管中国监管层多次提示炒作风险,公司亦预告今年利润下降,但周五首日上市的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)仍被暴炒.即使盘中被临时停牌三次,收盘亦较发行价涨逾六倍,换手率达九成五.

业内人士认为,超小盘新股仍被部分游资视为炒作的好素材,场内投机气氛仍浓,推动浙江世宝上演一出"闹剧".不过浙江世宝股价的强硬表现,背後亦折射出投资者与监管层的博弈仍在继续.

中国汽车转向系统制造商--浙江世宝开盘报15.62元,较其发行价2.58元上涨5.05倍,之後该股触及换手率超五成、盘中股价较开盘价涨幅达10%和20%三条临时停牌红线,而在三次临停後,最终该股收报18.75元,涨626.74%,成交1,427.24万股.

深交所规定的所有三条临时停牌标准,浙江世宝一天内全部尝试;该股周五一天交易不足15分钟,但仍以当天最高价报收.这些现象足见今天投资者对於该股的执着和痴狂.

"这简直就像是示威,"上海一位不愿透露姓名的分析师指出,新股制度改革只是投资者和监管层博弈的焦点之一,不少投资者仍坚持旧有的炒作文化,不愿接受监管层倡导的价值投资理念,这种矛盾在浙江世宝上被集中宣泄出来.

从基本面来看,浙江世宝目前价位没有投资价值.其H股(1057.HK)周五收报2.68港元,跌3.6%,股价仅是A股的一成.浙江世宝A股收盘价代表的静态市盈率高达52倍,是深圳中小板平均市盈率的两倍.

湘财证券分析师栾钊亦表示,浙江世宝流通盘小,绝对价格低,成为暴炒对象.中国市场历来有炒新股的惯例,特别是小盘股,所以,首日上市价格往往不能用基本面解释.

"没办法,暴炒预期市场上已经形成,尽管深交所提示,但这是市场行为,较难扭过来."华泰证券分析师周林表示.

浙江世宝昨晚刊登上市首日风险提示称,受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响,近期经营业绩存在下滑的趋势,自2009年以来,公司毛利率持续下滑.今年前九个月,公司净利同比下降25.08%,预计全年净利下降27.35%-30.89%.

深交所相关负责人近日明确表示,要高度关注浙江世宝暴炒风险,不希望洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)A股首日上市遭遇暴炒一幕在浙江世宝重演.

**新股市场之争议**

浙江世宝A股发行历程的曲折,亦可作为今天上演"大戏"的注解.浙江世宝发行周期被人为延长一倍,随後发行规模被人为缩减.据一些国内媒体报导,这其中不乏"被调控"的可能性.

栾钊认为,最好的定价应该是市场化产生的合理定价,而这只股票的定价显然是被干预的.

浙江世宝A股发行股数1,500万股,较原计划缩水七成多,最终募资额仅3,870万元,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.

网民Regene在其微博中写道,"浙江世宝再次证明,股市的根本矛盾还是供需,价值投资神马的在供需矛盾面前都得靠边站."

曾担任证券分析师和财经记者的彭泓源亦在微博中写道,"(证监会)郭树清主席...一年新政之後居然孵化出浙江世宝这个怪胎?证券监管不需要政客,任何拔苗助长、粉饰太平的做法都将成为历史笑柄."(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进/张喜良

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