浙江交通投资集团发行20亿可续期公司债 为证券交易所首单

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透上海3月9日 - 中国浙江省交通投资集团有限公司周三公告，所发行的20亿元人民币可续期公司债，首个周期票面利率为3.60%。这意味着由证监会核准的，首单证券交易所可续期公司债即将面世。
该期债以每五个计息年度为一个周期，每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长一个周期，或选择全额兑付。
发行公告显示，初始基准利率为簿记建档日前250个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五年的国债收益率算术平均值。本期债券初始基准利率为3.05%，初始利差0.55%。
本期债券无担保，联合评级对债券和发行人主体信用评级均为AAA。主承销商为浙商证券，网下发行期限为3月9日至3月10日。
境内债券市场上，中国央行和国家发改委管辖范围内，已经分别推出各自的可续期债券品种。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。