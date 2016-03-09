浙江交通投资集团发行20亿可续期公司债 为证券交易所首单

路透上海3月9日 - 中国浙江省交通投资集团有限公司周三公告，所发行的20亿元人民币可续期公司债，首个周期票面利率为3.60%。这意味着由证监会核准的，首单证券交易所可续期公司债即将面世。

该期债以每五个计息年度为一个周期，每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长一个周期，或选择全额兑付。

发行公告显示，初始基准利率为簿记建档日前250个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五年的国债收益率算术平均值。本期债券初始基准利率为3.05%，初始利差0.55%。

本期债券无担保，联合评级对债券和发行人主体信用评级均为AAA。主承销商为浙商证券，网下发行期限为3月9日至3月10日。

境内债券市场上，中国央行和国家发改委管辖范围内，已经分别推出各自的可续期债券品种。(完)

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