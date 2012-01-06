版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 1月 6日 星期五 15:41 BJT

郑洁逆转库兹涅佐娃晋级奥克兰决赛

中国金花郑洁周五在WTA巡回赛奥克兰公开赛女单半决赛中上演精彩逆转，经过2小时28分钟苦战三盘，以2-6 6-3 6-3力克前世界排名第二的库兹涅佐娃，杀入决赛，将与意大利对手佩内塔争夺冠军，逼近个人生涯赢得了一个第四次WTA巡回赛女单冠军。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐