中国正通拟半年内与东风汽车组建汽车金融公司

外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
路透香港8月15日 - 中国汽车经销公司--中国正通汽车服务(1728.HK)宣布，获中国银监会批覆其与东风汽车公司筹组汽车金融公司，公司并将成为汽车金融公司的控股股东。
正通汽车周四晚间公告称，公司获批准自批覆之日起六个月内与东风汽车公司正式筹备组建＂上海东正汽车金融有限责任公司＂。筹建工作完成后，汽车金融公司将依照有关规定和程序正式提出开业申请。
东风汽车公司为东风汽车集团(0489.HK)的母公司。
中国正通致力于豪华汽车销售及汽车后市场相关服务，近年拓展汽车、金融、保险等延伸服务领域。
中国正通早盘中段涨1.16%，报4.36港元。 (完)
(发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/黄凯)
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路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。