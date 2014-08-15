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中国财经 | 2014年 8月 15日 星期五 11:53 BJT

中国正通拟半年内与东风汽车组建汽车金融公司

路透香港8月15日 - 中国汽车经销公司--中国正通汽车服务(1728.HK)宣布，获中国银监会批覆其与东风汽车公司筹组汽车金融公司，公司并将成为汽车金融公司的控股股东。

正通汽车周四晚间公告称，公司获批准自批覆之日起六个月内与东风汽车公司正式筹备组建＂上海东正汽车金融有限责任公司＂。筹建工作完成后，汽车金融公司将依照有关规定和程序正式提出开业申请。

东风汽车公司为东风汽车集团(0489.HK)的母公司。

中国正通致力于豪华汽车销售及汽车后市场相关服务，近年拓展汽车、金融、保险等延伸服务领域。

中国正通早盘中段涨1.16%，报4.36港元。 (完)

(发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/黄凯)

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