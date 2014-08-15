中国正通拟半年内与东风汽车组建汽车金融公司

外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心

路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。