郑商所称菜粕期货三类账户交易手续费不再减收50%--业内人士

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月11日 - 中国国内期货公司人士指出，郑州商品交易所今日下发通知，自2016年5月13日夜盘起，郑州商品交易所菜粕品种停止执行“对特殊法人、资产管理以及风险管理子公司三类账户交易手续费减收50%”的政策。
期货公司人士称，在今日下午收盘后收到郑商所上述通知。
他指出，不排除是之前黑色商品的投机资金开始转移到粕类进行操作，粕类成交量巨量放大，造成市场不确定因素增加，也造成市场信号不确定性。郑商所此举是为了限制高频投资者的投机，增加投机成本。
周三中国国内农产品期货强势上涨。截至收盘，大豆、豆粕、菜粕均涨停。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。