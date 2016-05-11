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中国财经 | 2016年 5月 11日 星期三 18:58 BJT

郑商所称菜粕期货三类账户交易手续费不再减收50%--业内人士

路透北京5月11日 - 中国国内期货公司人士指出，郑州商品交易所今日下发通知，自2016年5月13日夜盘起，郑州商品交易所菜粕品种停止执行“对特殊法人、资产管理以及风险管理子公司三类账户交易手续费减收50%”的政策。

期货公司人士称，在今日下午收盘后收到郑商所上述通知。

他指出，不排除是之前黑色商品的投机资金开始转移到粕类进行操作，粕类成交量巨量放大，造成市场不确定因素增加，也造成市场信号不确定性。郑商所此举是为了限制高频投资者的投机，增加投机成本。

周三中国国内农产品期货强势上涨。截至收盘，大豆、豆粕、菜粕均涨停。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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