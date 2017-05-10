郑商所称下周一起锰硅品种收取平今仓交易手续费

中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京5月10日 - 中国郑州商品交易所周三发布通知称，自2017年5月15日起，锰硅品种收取平今仓交易手续费。
郑商所网站上周并刊登通知称，增设中国矿产有限责任公司为锰硅指定交割厂库，增加玖隆钢铁物流有限公司、立晨物流股份有限公司两家交割仓库硅铁交割业务资质，以上规定均自2017年6月22日起实施。（完）
欲览详情，请点选郑商所网站：www.czce.com.cn
(发稿 孙琦子; 审校)
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。