版本:
中国
中国财经 | 2017年 5月 10日 星期三 18:47 BJT

郑商所称下周一起锰硅品种收取平今仓交易手续费

路透北京5月10日 - 中国郑州商品交易所周三发布通知称，自2017年5月15日起，锰硅品种收取平今仓交易手续费。

郑商所网站上周并刊登通知称，增设中国矿产有限责任公司为锰硅指定交割厂库，增加玖隆钢铁物流有限公司、立晨物流股份有限公司两家交割仓库硅铁交割业务资质，以上规定均自2017年6月22日起实施。（完）

欲览详情，请点选郑商所网站：www.czce.com.cn

(发稿 孙琦子; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐