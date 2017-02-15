今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
郑商所提供的新闻稿称，郑商所将着力改进市场一线监管，切实加强对各类风险的排查、化解和管控，全力维护期货市场稳定有序运行。
此外，郑商所还要平稳推出新产品新业务，适应实体企业需要改进优化现有产品。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。