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中国财经 | 2017年 2月 15日 星期三 19:06 BJT

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所

路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。

郑商所提供的新闻稿称，郑商所将着力改进市场一线监管，切实加强对各类风险的排查、化解和管控，全力维护期货市场稳定有序运行。

此外，郑商所还要平稳推出新产品新业务，适应实体企业需要改进优化现有产品。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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