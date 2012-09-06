郑商所总经理称将以白糖为试点 启动商品期权试运行

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透北京9月6日电---白糖有望成为中国首只商品期权品种.中国郑州商品交易所总经理张凡周四称,郑商所将以白糖为试点,启动商品期货期权试运行工作.
中国网报导是援引张凡当天在郑州举行的农产品(白糖)期货论坛上做出的上述表示.
在中国期市,商品期权停留在"研究"层面已有逾十年,而白糖期货有可能成为首只试水品种.
此前,有媒体报导称,郑商所相关文件透露白糖期权合约的交易单位为一手白糖期货合约,最小变动价位为0.5元/吨.
郑商所在稍早举办的"期权业务及规则研讨会"上就公布了未来期权交易制度的雏形,还向期货公司发布了包括《郑州商品交易所期权交易管理办法(草案)》和《郑州商品交易所期权做市商管理办法(草案)》核心文件.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
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