郑商所总经理称将以白糖为试点 启动商品期权试运行

路透北京9月6日电---白糖有望成为中国首只商品期权品种.中国郑州商品交易所总经理张凡周四称,郑商所将以白糖为试点,启动商品期货期权试运行工作.

中国网报导是援引张凡当天在郑州举行的农产品(白糖)期货论坛上做出的上述表示.

在中国期市,商品期权停留在"研究"层面已有逾十年,而白糖期货有可能成为首只试水品种.

此前,有媒体报导称,郑商所相关文件透露白糖期权合约的交易单位为一手白糖期货合约,最小变动价位为0.5元/吨.

郑商所在稍早举办的"期权业务及规则研讨会"上就公布了未来期权交易制度的雏形,还向期货公司发布了包括《郑州商品交易所期权交易管理办法(草案)》和《郑州商品交易所期权做市商管理办法(草案)》核心文件.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。