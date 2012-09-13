郑商所称玻璃期货拟於26日上市交易时间报导失实

玻璃期货将是今年继白银期货之後的第二个新品种.郑商所8月1日在网站公布的徵求意见稿显示,玻璃期货以华东玻璃市场为定价基准,每手20吨,最低交易保证金为合约价值的6%.玻璃期货交易品种定为平板玻璃,最小报价单位为每吨1元人民币,每日价格波动限制不超过上一交易日结算价的±4%.