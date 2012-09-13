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中国财经 | 2012年 9月 13日 星期四 14:11 BJT

郑商所称玻璃期货拟於26日上市交易时间报导失实

路透上海9月13日电---中国郑州商品交易所周四发布公告称,此前中证报关於玻璃期货将於26日在该所上市的报导,时间失实.

除否认玻璃期货上市时间外,刊登在郑商所的公告并未提及其他新的内容.

本日稍早,中国证券报引述消息人士的话,玻璃期货已获相关部门批准,将於26日在郑州商品交易所挂牌上市.

玻璃期货将是今年继白银期货之後的第二个新品种.郑商所8月1日在网站公布的徵求意见稿显示,玻璃期货以华东玻璃市场为定价基准,每手20吨,最低交易保证金为合约价值的6%.玻璃期货交易品种定为平板玻璃,最小报价单位为每吨1元人民币,每日价格波动限制不超过上一交易日结算价的±4%.

统计显示,2011年中国平板玻璃产量达73,778万重量箱,折合3,689万吨.(完)

参看郑商所公告内容,可点选该所网站(here)

--发稿 林琦/李宏薇; 审校 杨淑祯

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