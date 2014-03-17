郑州白糖期货收跌逾2% 天气炒作暂消市场寄望政策支撑

路透上海3月17日 -中国郑州白糖期货周一收盘跌逾2%，受上周末外盘大跌拖累。多头对于国内外不利天气的炒作暂告段落，而国内消费旺季未至，需求淡静令期价承压。

不过业内人士称，国内糖业会议举行在即，市场对于收储等扶持政策的预期升温，加之不利天气对国内外糖产量的影响料将在中长期显现，白糖期价跌破年初低位的可能性不大。

白糖主力409合约收低2.28%，至每吨4,708元。该合约自上周触及4,900元上方的逾两个月高位后，已累计下跌约200元。

“今天的下跌，是针对年初始于4,300元附近反弹的一小波回撤，反弹并没有结束，期价盘整后仍有望上探5,000-5,100元一线，”上海中期分析师经琢成表示。

她并称，此前国内外不利天气对糖价的提振因素逐渐被消化，而国内处于消费淡季，支撑糖价上涨的动力还不强。但在过去几个月连续大跌后，市场对国内出台收储等行业扶持政策的预期逐渐升温，有望带来短线支撑。

2013/14年榨季广西食糖交易会将于周二在南宁举行。业内人士称，鉴于目前糖价低迷对行业的冲击，市场寄望会议在地方收储和财政贴息等方面传出利多信号。此外，对新榨季甘蔗种植面积的预估也将为业内所关注。

外盘方面，洲际交易所(ICE)原糖期货上周五收报每磅17.25美分，盘中一度下挫逾4%至两周低位，受累于交易商结清多头头寸，因有迹象显示对巴西天气的忧虑引发的近期一波涨势可能已经消退。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至3月11日当周，投机客对ICE原糖期货的净多持仓骤增79%，至三个半月高位。

经琢成表示，外盘糖价17美分的支撑较强，除巴西外，不利天气料也将对另一主产国--印度的糖产量造成冲击，从而进一步影响全球供需平衡。在这个大背景下，国内白糖期货的操作策略还是以回调后逢低买入为宜。

国家发改委此前公布的数据显示，中国2月配额内进口加工成品糖平均成本3,970元/吨，比广东销区糖价低735元/吨，价差比上月缩小364元/吨。 (完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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