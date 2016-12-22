郑州武汉分别扩大限购范围或区域 限购政策再升级

路透北京12月22日 - 中国再有两个热点城市进一步收紧房地产调控政策。河南省会郑州市扩大限购范围，将180平方米 (含)以上住房纳入限购范围，湖北省会武汉市则扩大住房限购区域，新增东西湖区、江夏区、黄陂区部分区域，两市新政均自周四起执行。

郑州市人民政府官网刊登的“进一步加强房地产调控工作的通知”称，非郑州户籍家庭，在本市购买住房时，需提供在本市连续缴纳两年以上 (含两年)个人所得税或社会保险证明。

使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，市住房公积金管理中心要严格按照缴存余额规定的倍数发放个人贷款，不得突破。税务部门对定价过高、涨幅较大的房地产开发项目应进行重点稽查。

武汉市住房保障和房屋管理局官网则在周三晚间刊登“关于扩大住房限购范围的通知”，进一步扩大住房限购区域，新增东西湖区、江夏区、黄陂区部分区域。

“郑州是首个明确在政策文件中提及对‘房子是用来住的，不是用来炒的’精神的落实，体现了近期热点二线城市积极管控房地产市场的重要决心。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。

他称，由于郑州部分区域可售房源更多的是在大户型住房，交易量也越来越集中在此类领域中，所以对大户型住房的价格管控也非常有必要。政策明确对于非郑州本地的居民家庭需要交纳两年以上的社保，而且中间不能断，这使得一些外来的购房者进入郑州市场购房，基本上是不太可能了。

严跃进指出，郑州武汉调控政策升级，从侧面也说明中部房地产市场在不断崛起。郑州、武汉、合肥等城市后续都是高铁“八横八纵”规划的重点区域，而且所在省份的经济结构决定了更多省域资源会加速朝省会城市聚集，省会城市购房需求会不断释放，抑制房价也变得刻不容缓了。

统计局11月70个大中城市房价数据显示，郑州环比上涨0.5%，武汉环比涨1.6%，涨幅居前。

上周五闭幕的中央经济工作会议确定，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落。要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房。

国家主席习近平上日表示，要规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫是实现住有所居的重大民生工程。要准确把握住房的居住属性，以满足新市民住房需求为主要出发点，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，分类调控。（完）

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