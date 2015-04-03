珠海振戎与伊朗续约 凝析油进口数量提高50%--消息

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京4月3日 - 据两位知情人士称，中国国营贸易商珠海振戎已与伊朗国家石油公司(NIOC)续签一年期凝析油供应合同，将进口10万桶凝析油，较上年合同提高50%。
该合同适用于2015年8月起的一年期供应。中国和伊朗之前达成另外两个主要供应协议，主要涉及进口原油，总计为50.5万桶/日。
珠海振戎发言人暂时拒绝置评。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。