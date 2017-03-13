浙商银行拟申请发行至多44.9亿股A股以补充核心资本

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月13日 - 中国中型股份制商业银行--浙商银行(2016.HK)上周五晚间刊登董事会公告称，拟申请首次公开发行至多44.9亿股A股，募集资金全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足率。
公告显示，浙商银行增发A股将采用网上网下相结合的方式发行，根据需要可能在A股发行时实施战略配售，具体配售比例根据法律法规需求及市场状况确定。
浙商银行称，A股发行将进一步健全该行公司治理结构，打造境内外融资平台，实现全体股东所持股份的全流通。
公告还指出，浙商银行拟发行不超过500亿元人民币金融债券，包括发行普通金融债券用于优化负债结构；发行小微专项金融债券，用于发放小微企业贷款；以及发行绿色债券，用于绿色产业项目。
浙商银行上周五收报4.06港元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。