版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 13日 星期一 08:44 BJT

浙商银行拟申请发行至多44.9亿股A股以补充核心资本

路透上海3月13日 - 中国中型股份制商业银行--浙商银行(2016.HK)上周五晚间刊登董事会公告称，拟申请首次公开发行至多44.9亿股A股，募集资金全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足率。

公告显示，浙商银行增发A股将采用网上网下相结合的方式发行，根据需要可能在A股发行时实施战略配售，具体配售比例根据法律法规需求及市场状况确定。

浙商银行称，A股发行将进一步健全该行公司治理结构，打造境内外融资平台，实现全体股东所持股份的全流通。

公告还指出，浙商银行拟发行不超过500亿元人民币金融债券，包括发行普通金融债券用于优化负债结构；发行小微专项金融债券，用于发放小微企业贷款；以及发行绿色债券，用于绿色产业项目。

浙商银行上周五收报4.06港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐