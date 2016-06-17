众安保险联合携程推迪士尼游园天气险 拟开发天气险组合

路透上海6月17日 - 中国大陆首个迪士尼乐园--上海迪士尼周四开业，国内首家互联网保险公司众安保险与携程(CTRP.O)针对上海迪士尼推出国内首款游园天气险，未来众安保险还将打造天气险跨险种组合。

据公司新闻稿，这款游园天气险，为游客在上海迪士尼游园遇上高温、大雨等不便情况时提供赔偿，售价25元人民币／份。若游客在游园当日达到大雨标准，即可获得100元补偿；游园当日气温大于等于37度即可获得50元补偿。

因上海迪士尼乐园门票为指定日发售，大雨或高温将使持当天票的游客利益受损，因下大雨可能会使乐园暂停部分项目，高温天令中暑概率增加，高温防护费用上升。

该款天气险还附加了传统的意外险，对旅行期间因意外导致的受伤治疗等给予赔偿，例如因意外事故导致身故、烧伤或残疾，保险公司将一次性给付保险金20万元。

海外成熟保险市场，针对出游天气的保险产品已相当普遍，例如日本的“樱花险”、美国的夏威夷观光险等，而国内天气险大多用于农业生产。

新闻稿称，未来，众安保险希望整合一系列衍生跨界服务，为人们的衣食住行提供保障，比如打造天气险跨险种的组合保障，结合众安的健康险产品，为一些户外工作者提供分阶段的多重保障：在恶劣天气造成不便的情况下由天气险承保，在发生皮肤癌等疾病的情况下由重疾险承保等等。

众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金、鼎晖投资等机构。此前曾有媒体报导称，众安保险已启动上市准备，计划融资约20亿美元。（完）