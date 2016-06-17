众安保险联合携程推迪士尼游园天气险 拟开发天气险组合

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海6月17日 - 中国大陆首个迪士尼乐园--上海迪士尼周四开业，国内首家互联网保险公司众安保险与携程(CTRP.O)针对上海迪士尼推出国内首款游园天气险，未来众安保险还将打造天气险跨险种组合。
据公司新闻稿，这款游园天气险，为游客在上海迪士尼游园遇上高温、大雨等不便情况时提供赔偿，售价25元人民币／份。若游客在游园当日达到大雨标准，即可获得100元补偿；游园当日气温大于等于37度即可获得50元补偿。
因上海迪士尼乐园门票为指定日发售，大雨或高温将使持当天票的游客利益受损，因下大雨可能会使乐园暂停部分项目，高温天令中暑概率增加，高温防护费用上升。
该款天气险还附加了传统的意外险，对旅行期间因意外导致的受伤治疗等给予赔偿，例如因意外事故导致身故、烧伤或残疾，保险公司将一次性给付保险金20万元。
海外成熟保险市场，针对出游天气的保险产品已相当普遍，例如日本的“樱花险”、美国的夏威夷观光险等，而国内天气险大多用于农业生产。
新闻稿称，未来，众安保险希望整合一系列衍生跨界服务，为人们的衣食住行提供保障，比如打造天气险跨险种的组合保障，结合众安的健康险产品，为一些户外工作者提供分阶段的多重保障：在恶劣天气造成不便的情况下由天气险承保，在发生皮肤癌等疾病的情况下由重疾险承保等等。
众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金、鼎晖投资等机构。此前曾有媒体报导称，众安保险已启动上市准备，计划融资约20亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。