众安保险为世界杯球迷推出喝高险和夜猫子险等四个险种

路透上海6月13日 - 中国首个互联网保险公司--众安保险近期推出世界杯系列险种，包括喝高险、夜猫子险等四个险种，这是该公司根据球迷在世界杯期间可能发生的风险而特别开发的短期险种。

喝高险其实是急性酒精中毒险；夜猫子险是猝死和感冒咽炎医疗保险；吃货险是急性肠胃险；足球流氓险其实是意外身故和残疾医疗险。每个险种每人只能投保一份，投保期仅30天，每种保险的保费为3元人民币／份。

这四个险种每份保险的保障责任包括1万元身故保险金，以及2,000元住院医疗费用和200元的门急诊费用。

据众安保险人士介绍称，“很多球迷看球喝酒已经成为一种习惯，但传统的健康保险一般因为醉酒发生的综合门诊是除外责任，我们考虑球迷风险单独设计了这款产品（喝高险）。”

她还表示，世界杯举行是在巴西，中国比赛时间都是后半夜，球迷要辛苦熬夜看球，休息不好容易免疫力下降感冒等风险，极端情况会发生猝死；而且世界杯期间大部分球迷饮食不是规律，加上休息不足，容易造成急肠胃疾病等。这是公司开发夜猫子险和吃货险的初衷。

巴西世界杯已于周四揭幕，至7月13日结束。而众安保险的世界杯系列险上周五开始已在其天猫旗舰店上线开卖，而其官方微信号预计下周五（20日）左右上线销售。这四个险种目前计划在世界杯结束后就会下线。

由于外界对上述险种尚不熟悉，目前众安天猫店这四个险种合计销量不足30份。不过众安前期推出的国内首个天气指数险--高温险，在20天销售期内属于“慢热型”，后期才销售加速，最终其天猫店和微信端的销售合计超过20万份。

由阿里巴巴集团、腾讯(0700.HK)和中国平安保险(601318.SS)等多家企业联合组建的众安保险，去年11月开业，已陆续推出以众乐宝、参聚险等为代表的网络卖家保证金系列创新产品。截止4月底，开业不足半年的众安保险服务客户数量已超过6,000万，投保件数突破1亿件。今年前四个月，众安保费收入达8,544.39万元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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