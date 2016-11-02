众安保险成立科技子公司 欲推广区块链等新技术应用

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月2日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险周三宣布，成立全资子公司众安信息技术服务有限公司，未来众安科技将推出其区块链云平台，主要发展普惠金融和健康医疗；并推动区块链、人工智能、云计算和大数据等新技术更大范围的应用。
公司新闻稿称，为保证科技研发能力始终处于领先水平，目前，众安科技提出了人才引进、高校合作等多个方面的规划。预计到今年底，众安科技将引进超过100名行业尖端人才，2017年将达到800人，相当于目前众安保险总人数的一半。
“为支撑小额、高频的海量业务，众安逐渐形成自己的‘科技大脑’。...我们希望向生态圈输出这种能力，与生态伙伴一起为新生代人群提供贯穿生命各阶段的综合性服务。”众安保险首席执行官（CEO）陈劲表示。
目前众安通过自身研发的人工智能、大数据等自动化处理技术，已实现99%的业务自动化交易。这项成熟技术一旦向保险行业输出，其人工投入会大幅缩减，每笔交易的边际成本也将更低。众安科技希望通过提供产品和服务获取收入，重构企业数据资产与技术维护成本的价值链。
去年“双11”（11月11日），众安在虚拟容器技术的支撑下仅用很小的投入成本就使保单处理速度达到了1万笔/秒。而信用卡巨头Visa(V.N)曾是全球单秒交易量最大的公司，峰值交易量也不过1.4万笔/秒。目前众安每天支撑逾2,500万笔的淘宝系保单交易以及130万笔的非淘宝系保单交易。
众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元人民币融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金(3908.HK)、鼎晖投资等机构。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。