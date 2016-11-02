众安保险成立科技子公司 欲推广区块链等新技术应用

路透上海11月2日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险周三宣布，成立全资子公司众安信息技术服务有限公司，未来众安科技将推出其区块链云平台，主要发展普惠金融和健康医疗；并推动区块链、人工智能、云计算和大数据等新技术更大范围的应用。

公司新闻稿称，为保证科技研发能力始终处于领先水平，目前，众安科技提出了人才引进、高校合作等多个方面的规划。预计到今年底，众安科技将引进超过100名行业尖端人才，2017年将达到800人，相当于目前众安保险总人数的一半。

“为支撑小额、高频的海量业务，众安逐渐形成自己的‘科技大脑’。...我们希望向生态圈输出这种能力，与生态伙伴一起为新生代人群提供贯穿生命各阶段的综合性服务。”众安保险首席执行官（CEO）陈劲表示。

目前众安通过自身研发的人工智能、大数据等自动化处理技术，已实现99%的业务自动化交易。这项成熟技术一旦向保险行业输出，其人工投入会大幅缩减，每笔交易的边际成本也将更低。众安科技希望通过提供产品和服务获取收入，重构企业数据资产与技术维护成本的价值链。

去年“双11”（11月11日），众安在虚拟容器技术的支撑下仅用很小的投入成本就使保单处理速度达到了1万笔/秒。而信用卡巨头Visa(V.N)曾是全球单秒交易量最大的公司，峰值交易量也不过1.4万笔/秒。目前众安每天支撑逾2,500万笔的淘宝系保单交易以及130万笔的非淘宝系保单交易。

众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。去年6月，众安完成首轮57.75亿元人民币融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金(3908.HK)、鼎晖投资等机构。（完）