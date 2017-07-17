保险生态圈迅速与其他生态圈融合 科技成推进器--众安高层

路透上海7月17日 - 中国首家网络保险公司--众安保险旗下众安科技首席执行官陈玮日前表示，目前保险生态圈正迅速与其他生态圈融合，互联网、大数据、云计算等科技成为融合的推进器。

据众安提供资料，保险生态圈和消费金融圈的融合正在发生。互联网从客户、产品、服务、业务流程和风控模式等各个方面重塑了消费金融。保险在互联网消费金融里承担了两大角色：一是风险转移的角色，比如信用保证保险；二是数据聚合的作用，科技使得保险机构在收集采集大量对消费金融有关系的数据时采集成本更低，风控可以做得更灵活和深入。

“保险和其他生态的融合一直在潜移默化地发生。未来三年，互联网上很多行为都跟保险有关。保险不应只是产品，还应是服务，当中科技无法缺席。”陈玮表示。

另外，保险科技还快速进入了电子商务、在线旅游市场、医疗健康等领域，甚至在出行、社交平台中也会经常看到保险的场景。

他指出，当保险走进其他生态中，其呈现的特点是碎片化和海量化。云计算平台能承载快速增长的海量产品及用户数据，并以低成本快速实现系统及应用平台优化升级。

众安保险是国内第一家将系统放在云上的金融公司，实现了最高一天2亿的订单处理量，这样才能让保险应对不同场景和生态的需求。

众安保险去年11月设立全资子公司众安信息技术服务有限公司（众安科技）。众安科技将向外输出区块链等前沿技术，并推动区块链、人工智能、云计算和大数据等新技术更大范围的应用。（完）