（更正）众安保险将联合百度推出手机支付保险产品

(更正：内文第二段“第二只保险产品”有误，应为“第五只保险产品”。)

路透上海4月23日 -中国首家互联网保险公司--众安保险周三宣布，将联合全球最大中文搜索引擎--百度(BIDU.O)推出安全支付保障计划，该计划将为百度旗下的安全产品百度手机卫士提供定制化的手机支付保险产品“百付安”，将使超过2亿的百度手机卫士用户受益。

这将是众安保险去年11月开业以后推出的第五只保险产品。公司新闻稿称，这是国内首个为手机应用程序(App)量身定做的安全保障类保险，也意味着国内手机安全应用领域首度引入商业保险。

用户在百度手机卫士安全支付功能块中申请开启支付保赔业务之后，如果遭遇了手机病毒恶意扣费、账户密码被窃并造成经济损失的，可以申请保赔获得单笔最高3,000元人民币，全年最高10万元的全额赔付，而保费将由百度方面支付。

这相当于给用户在手机端的支付提供了“双保险”，首先，百度手机卫士为用户提供了在线交易及支付安全的保障，而众安保险的介入无疑是为用户提供的第二层的保障，当用户在开启百度手机卫士推出的“保赔计划”后，如果仍发生损失，将由保险公司给予赔付。

此前，保险公司在信用卡及在线支付领域已设计了一些保险产品，但在APP支付安全保障方面的保险产品还是一个市场空白。一是因为保险公司对APP产品的风险缺乏承保经验及数据累积，二是海量的交易数据的实时纪录及交互需求对保险公司系统亦是一个极大考验。

新闻稿还指出，众安保险将与百度一起，结合双方积累的数据经验，共同解决手机用户的支付安全问题，同时推动未来在移动互联网领域的更多创新。

众安保险由阿里巴巴集团、腾讯(0700.HK)和中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)等多家企业联合组建，注册资本10亿元，公司总部位于上海外滩金融区，不设分支机构。其主要业务包括企业/家庭财产保险、货运保险、责任险等，首个保险产品是为淘宝卖家提供的保证金保险。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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