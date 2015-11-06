众安与平安推国内首个互联网车险品牌 探索保费差异化定价

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月6日 - 中国大型保险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)与国内首家互联网保险公司--众安保险周五联手推出国内首个互联网车险品牌，双方将采取共保模式，并通过驾驶习惯、行车历史等新定价因子，探索车险保费的差异化定价，迎接国内商业车险费率改革的正式到来。
新品牌名为保骉车险，将根据众安和平安各自的大数据资源，以OBD（车载诊断系统）、ADAS（高级驾驶辅助系统）、多通道场景式理赔服务体系等创新技术为驱动，实现差异化定价和精准服务。
“共保意味着数据共享，风险共担，系统互通。”众安保险首席运营官（COO）许炜透露，保骉车险双方将利用各自优势，全面实现线上线下的高度融合。
在定价方面，保骉车险依靠互联网大数据，根据车主的驾驶行为习惯等多维度因子进行定价；在核保方面，将充分参考平安多年积累的赔付数据，并应用风险识别模型对车主的历史赔付情况进行全面分析；在服务方面，则依托平安的线下理赔服务能力，为客户提供多通道场景式的服务体验。
此次众安和平安提出的多维度定价因子，既有驾驶习惯、行车历史等因子，也包括驾驶员和车辆所处区域、驾驶员家庭及信用情况等新型考量因子。除了双方既有的大数据资源外，未来众安和平安还可能接入阿里巴巴(BABA.N)（综合金融数据）、腾讯(0700.HK)（社交数据）等覆盖多个场景的数据资源。
另外，未来保骉车险的用户都将获赠OBD设备的使用权，在消费者授权后，该设备将记录用户的驾驶行为数据。之后，保骉车险将对用户的驾驶行为习惯进行分析，根据用车的频次、程度，来设计不同的产品，为车险的多维度定价和服务推送提供参考。
“保骉车险在未来将成开放式的全方位车险服务平台，对接不同的互联网场景，并根据不同的场景需求开发出更多的保险产品，构造整合线上线下服务的车险产业链。”许炜指出。
截止2014年末，中国车险市场规模超过5,000亿元人民币，年保费收入占财产险的四分之三。国内各家财险公司的车险条款大同小异，价格也差距不大。今年2月，保监会正式发布深化商业车险条款费率管理制度改革的意见，提出6月份先在六省市启动车险费率市场化试点，最早明年该项试点在全国推广。
众安保险由阿里巴巴、腾讯和中国平安等多家知名机构合资组建的保险公司，已推出旅行保险、意外保险、健康保险等常规品种，及互联网保证金保险、银行卡盗刷资金损失保险、食品安全险等特色品种。今年5月，众安保险获批在原有财产险基础上，增加车险和保险信息服务业务。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。