众安与平安推国内首个互联网车险品牌 探索保费差异化定价

路透上海11月6日 - 中国大型保险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)与国内首家互联网保险公司--众安保险周五联手推出国内首个互联网车险品牌，双方将采取共保模式，并通过驾驶习惯、行车历史等新定价因子，探索车险保费的差异化定价，迎接国内商业车险费率改革的正式到来。

新品牌名为保骉车险，将根据众安和平安各自的大数据资源，以OBD（车载诊断系统）、ADAS（高级驾驶辅助系统）、多通道场景式理赔服务体系等创新技术为驱动，实现差异化定价和精准服务。

“共保意味着数据共享，风险共担，系统互通。”众安保险首席运营官（COO）许炜透露，保骉车险双方将利用各自优势，全面实现线上线下的高度融合。

在定价方面，保骉车险依靠互联网大数据，根据车主的驾驶行为习惯等多维度因子进行定价；在核保方面，将充分参考平安多年积累的赔付数据，并应用风险识别模型对车主的历史赔付情况进行全面分析；在服务方面，则依托平安的线下理赔服务能力，为客户提供多通道场景式的服务体验。

此次众安和平安提出的多维度定价因子，既有驾驶习惯、行车历史等因子，也包括驾驶员和车辆所处区域、驾驶员家庭及信用情况等新型考量因子。除了双方既有的大数据资源外，未来众安和平安还可能接入阿里巴巴(BABA.N)（综合金融数据）、腾讯(0700.HK)（社交数据）等覆盖多个场景的数据资源。

另外，未来保骉车险的用户都将获赠OBD设备的使用权，在消费者授权后，该设备将记录用户的驾驶行为数据。之后，保骉车险将对用户的驾驶行为习惯进行分析，根据用车的频次、程度，来设计不同的产品，为车险的多维度定价和服务推送提供参考。

“保骉车险在未来将成开放式的全方位车险服务平台，对接不同的互联网场景，并根据不同的场景需求开发出更多的保险产品，构造整合线上线下服务的车险产业链。”许炜指出。

截止2014年末，中国车险市场规模超过5,000亿元人民币，年保费收入占财产险的四分之三。国内各家财险公司的车险条款大同小异，价格也差距不大。今年2月，保监会正式发布深化商业车险条款费率管理制度改革的意见，提出6月份先在六省市启动车险费率市场化试点，最早明年该项试点在全国推广。

众安保险由阿里巴巴、腾讯和中国平安等多家知名机构合资组建的保险公司，已推出旅行保险、意外保险、健康保险等常规品种，及互联网保证金保险、银行卡盗刷资金损失保险、食品安全险等特色品种。今年5月，众安保险获批在原有财产险基础上，增加车险和保险信息服务业务。（完）