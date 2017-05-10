众安科技发布国内首个基于区块链和人工智能的云服务平台

路透上海5月10日 - 区块链等前沿技术的应用正在中国加速应用。国内首个互联网保险公司众安保险的科技子公司--众安科技近日发布国内首个基于区块链和人工智能等技术的云服务平台--安链云，并推出一系列产品，推动区块链和人工智能等应用在国内进一步落地。

该公司新闻稿称，基于人工智能、区块链、云计算和大数据四大技术战略，安链云将整合科技、产业、资本、科研、联盟和培训等多方优质资源，助力金融业、旅游业、交通业、保险业等各行业实现创新。

众安科技首席科技官（CTO）李雪峰表示，“数学模型和法律模型是区块链存在的基础，技术模型和生态模型则是区块链壮大的前提，这四个层面将会组成一个完整的区块链经济模型，对我们来说，落脚点就在安链云。”

针对金融和大健康领域，安链云目前推出三大系列产品：区块链、数据智能及保险行业应用产品。其中区块链系列包括数据安全存储产品、身份认证产品、积分体系产品、数据共享和防伪溯源等产品。

在部分垂直领域上，安链云的一些解决方案已经落地。例如在保险领域，安链云基于区块链为众安保险部分险种提供电子保单服务--保单信息去中心化存储，解决了信息丢失烦恼；保单确认后在区块链上封存不可篡改；通过智能合约实现自动理赔。

众安科技去年11月成立以来，已经陆续落地电子签约、防伪溯源等数十个区块链产品和解决方案，覆盖保险、银行、医疗、数据安全等多个领域。

创立于2013年的众安保险，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。2015年6月，众安完成首轮57.75亿元人民币融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金(3908.HK)、鼎晖投资等机构。（完）