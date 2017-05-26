众安科技与贵阳合作成立创新中心 推动区块链应用落地

路透上海5月26日 - 区块链在中国正从市场探索进入官方推广阶段。众安科技与贵阳市政府周四成立国内首个政企合作的区块链创新中心。基于众安科技安链云服务，双方将建设区块链研发和应用平台，投资孵化区块链创新企业，并推动农业精准扶贫等区块链应用在全国落地。

据众安科技新闻稿，双方合作试点农业防伪溯源等精准扶贫、个人医疗健康、货运物流、互联网金融监管、供应链管理与供应链金融等领域的主权区块链应用。

例如农业精准扶贫项目，将对农业养殖进行防伪溯源，帮助农民打造绿色农产品品牌，引入公益组织、保险保障、农业金融等对农民扶持致富等，设备、产品等都将记录在区块链防伪体系中。该项目需要完整产业链生态进行支撑，包括物联网机构、设备技术提供商、农用资料提供商、金融公司、物流机构、政府等。

中国已是全球新增区块链企业数量最多的国家，国内各地也在加大区块链推广力度。4月杭州成立区块链产业园区，吸引蚂蚁金服等知名互联网金融企业入驻；本月无锡物联网与区块链联合实验室揭牌，推动无锡区块链发展和应用创新。

众安科技是中国首家互联网保险公司众安保险的科技子公司，自去年11月成立以来，已经陆续落地电子签约、防伪溯源等数十个区块链产品和解决方案，覆盖保险、银行、医疗、数据安全等多个领域。

众安保险是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等共同组建的合资企业。2015年6月，众安完成首轮57.75亿元人民币融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金(3908.HK)、鼎晖投资等机构。（完）