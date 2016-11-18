用友网络等11家公司拟发起成立中关村银行 注册资本40亿元

路透上海11月18日 - 中国用友网络(600588.SS)周四晚公告称，其联合光线传媒(300251.SZ)、碧水源(300070.SZ)等10家企业拟共同发起成立一家民营银行--北京中关村银行，该行注册资本40亿元人民币。

发起人股东还包括东方园林(002310.SZ)、东华软件(002065.SZ)、华胜天成(600410.SS)、东方雨虹(002271.SZ)、梅泰诺(300038.SZ)、鼎汉技术(300011.SZ)、旋极信息(300324.SZ)、恒泰艾普(300157.SZ)等八家上市公司。所有发起人均为总部位于北京的企业，除用友网络外，其余发起人均刊登类似公告。

注册资本均以现金认缴，其中用友网络和碧水源分别出资11.92亿元和10.8亿元，占股分别为29.8%和27%，为前两大股东，光线传媒和东方园林各出资3.96亿元，占股9.9%。

这11家企业约定，发起人股份五年内不能转让，三年内若核心监管指标不达标亦不分红。发起人自愿以其对中关村银行实际出资额的一倍为限额承担该行经营失败的剩余风险。

中关村银行将主要面向科技创新型中小微企业及个人，以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等先进信息技术驱动，通过业务模式和产品创新，连接各类金融和商业生态合作伙伴，为客户持续提供移动化、个性化、便捷化、智能化的高效金融服务。

该行将打造引领未来趋势的科技金融综合服务平台，支持和促进科技创新型中小微企业和创业者成长，深入实践普惠金融，逐步发展成为中国领先、具有全球影响力的开放式生态型科技创新特色银行。

用友网络、光线传媒和碧水源等公司都表示，中关村地区科技创新资源丰富，高新技术企业聚集，设立北京中关村银行，有利于发挥公司自身多年客户化经营优势，结合企业互联网的发展前景，建立行业与金融的综合化服务平台。

中关村银行的筹建，尚需各发起人股东会、银行业监管机构或相关有权部门的审批。（完）