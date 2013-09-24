中关村称公司与设立民营银行一事无关 仅为市场炒作

路透北京9月24日 - 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 000931.SZ 周二称，该公司与设立民营银行一事没有任何关系。有关该公司将向监管层申请银行牌照一事，只是市场讹传。

中关村董事会秘书处有关人士在电话中对路透表示，对于该公司股票今日涨停，恐怕只是市场在炒作一个概念。

“完全没有要发起设立民营银行这回事，如果未来有中关村银行的话，也跟我们公司没有任何关系。”该董事会秘书处有关人士称。

周二中国A股市场民营银行概念股普涨。中信证券银行业分析师王一峰就表示，投资者就是不断在市场上寻找各种主题，“比如还有自贸区概念，就是纯粹的炒作，没有任何实际意义，这种上涨很可能来得快去得也快。”

中关村周二收报涨停至6.67元人民币；苏宁云商 002024.SZ 亦以涨停价13.21元报收。

中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商此前公告称，公司已递交设立民营银行的初步方案，同时正积极与多家基金公司进入深入探讨，计划近期推出相应的基金支付产品与基金电商平台。

中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)此前称，该公司仅为申请设立民营银行的参股联合投资体的其中一方, 并非主导。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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