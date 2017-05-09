中弘股份拟以4.1亿美元收购高端旅行服务公司A&K九成股权

路透上海5月9日 - 中国中弘控股股份有限公司(000979.SZ)周一晚间公告称，由境外子公司Neo Dynasty以4.12亿美元，收购高端旅游服务公司A&K公司90.5%股权。

本次交易对手方为在英属维尔京群岛注册的衍昭公司，交易对价是以衍昭公司去年收购A&K公司为基础，加上过渡期间衍昭承担的融资成本及相关合理费用定价。

去年7月，中弘控股大股东中弘集团透过境外子公司衍昭，向FORTRESS投资集团(FIG.N) 下属主体收购A&K公司90.5%的股权，并支付部分定金。之后受中国对外投资政策的影响，衍昭的股权转让给中国华融(2799.HK)子公司Massive Reward及私募基金RRJ Capital旗下的Forest Asset。去年9月该项收购完成交割，最终交割价格为3.86亿美元。

中弘股份称，本次交易收购资金来源为公司自筹资金及境外机构借款。其中，Forest Asset、Massive Reward将分别为公司提供2.35亿美元、1亿美元的借款，用于本次交易对价支付；其余约7,750万美元由中弘集团以境外资金提供无息借款，中弘股份以境内自有资金尽快偿还中弘集团。

中弘集团承诺A&K公司2017-2019年的净利分别不低于2.1亿元人民币、2.8亿元和3.5亿元。如果实际净利润低于承诺净利润，中弘集团将按照相关约定进行补偿。

A&K致力于提供全球顶级奢华私人订制式的高端旅游服务，其客户涵盖了包括英国皇室成员，美国前总统卡特、比尔•克林顿，比尔•盖茨、大卫•洛克菲勒，好莱坞著名影星等世界名流。

本次交易后，中弘股份将在原有文化旅游地产业务基础上，拓展在高端旅游业务方面的经营。A&K将给公司带来稳定的利润和现金流，有助于公司旅游板块的全球布局。

中弘股份因筹划重大资产重组自2月初开始持续停牌，停牌前收报2.66元。因深圳证交所需对本次重组材料进行事后审核，公司股票暂不复牌。（完）