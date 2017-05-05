中弘股份拟投1.75亿美元于中民金融旗下一投资组合

路透上海5月5日 - 中国中弘控股股份有限公司(000979.SZ)周五公告称，其与国内大型民营投资公司--中国民生投资股份公司旗下中民金融(0245.HK)就海外并购、融资及投资等方面达成战略合作；另外，中弘股份拟投资至多1.75亿美元于中民金融管理的一个投资组合。

公告显示，中弘股份拟认购封闭式投资基金CM SPC之独立投资组合CM Strategic Industrial Investment Fund Segregated Portfolio的A类别份额。该投资组合主要投向房地产、文化旅游以及养老项目，目标规模为3.5亿美元。

中弘股份称，本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，按照相关约定可以在三年内或经同意后延期两年完成全部出资，因此本次投资不会对本期财务状况构成重大影响。

该公司表示，该投资组合涉及的文旅地产领域与公司的长期发展目标尤为契合。公司通过认购该基金份额的方式，依托该基金借助专业团队及其资金优势，将可以获得更多的优质资源，有利于加快公司经营发展和业务升级转型步伐，提升综合竞争实力。

中国民生投资是由国内59家知名民营企业发起设立的大型投资公司，注册资本500亿元人民币，其间接持有中民金融49.84%股权。而中民金融是一家专注于自有投资及金融服务的投资控股公司。

中弘股份因筹划重大资产重组自2月初开始持续停牌，停牌前收报2.66元。该公司此前公告称，拟透过境外子公司以支付现金的方式收购ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A的90.5%权益份额。（完）