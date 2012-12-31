中联重科以近2.4亿美元向高盛等购回CIFA剩余股权

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月31日--- - 中国大型工程机械生产商--中联重科(000157.SZ)(1157.HK)公告称,拟以2.358亿美元向弘毅投资、高盛(GS.N)等机构和个人收购其控股子公司香港CIFA公司的剩余股权,从而实现对意大利CIFA公司的全资拥有.
2008年,中联重科联合弘毅投资,高盛和曼达林基金成立香港CIFA公司,并完成对全球知名混凝土机械生产商意大利CIFA的100%股权收购,2009年CIFA五位管理层增资香港CIFA.
收购前,中联重科子公司拥有香港CIFA的59.32%股权,而弘毅投资和高盛分别持有17.84%和12.77%股权.公告称,收购香港CIFA40.68%股权,采取现金支付形式,资金来源为公司自筹资金.
公告称,目前,中联重科混凝土机械与CIFA公司已实现技术、市场营销、营运、信息化全方位的一体化整合,迈入稳定发展期.交易完成后,有利于进一步提升公司内部资源的无缝整合,同时提高公司未来盈利能力.预计2013年将增加中联重科每股收益0.02元.
香港CIFA公司2011年净利为1,628.5万美元;2012年上半年为4,545万美元.
公告显示,此次交易的企业价值/息税折旧摊销前利润的比率(EV/EBITDA倍数)为8.28,低于全球工程机械行业2011年以来的平均值.若以市盈率计,本次交易约为8.59倍,亦低于国内上市同行的估值.
中联重科A股上周五收报9.29元,过去一个月上涨17.6%.(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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