中润资源收购澳洲诺贝矿业42%股权

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透墨尔本9月27日电---中国企业中润资源(000506.SZ)已同意斥资8,500万澳元(8,800万美元)收购澳洲金矿商诺贝矿业(Noble Mineral Resources)(NMG.AX)的42%股权.该消息推动後者股价飙升25%.
这是中国投资於金矿企业的最新案例.中国国内对黄金的需求迅速增长,中国企业设法满足这些需求.
中润资源同意由旗下两家子公司分别以每股0.16澳元和0.18澳元的价格,买下诺贝矿业的增发股票.
中润资源还将获得选择权,能够以每股0.23澳元,或总计5,500万澳元买入诺贝矿业的更多股票.若执行选择权,那麽中润资源将握有诺贝矿业51.6%的股权.
收购声明推动诺贝矿业股价飙升25%至0.15澳元,不过仍远低於去年触及的纪录高点0.805澳元.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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