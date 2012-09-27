中润资源收购澳洲诺贝矿业42%股权

路透墨尔本9月27日电---中国企业中润资源(000506.SZ)已同意斥资8,500万澳元(8,800万美元)收购澳洲金矿商诺贝矿业(Noble Mineral Resources)(NMG.AX)的42%股权.该消息推动後者股价飙升25%.

这是中国投资於金矿企业的最新案例.中国国内对黄金的需求迅速增长,中国企业设法满足这些需求.

中润资源同意由旗下两家子公司分别以每股0.16澳元和0.18澳元的价格,买下诺贝矿业的增发股票.

中润资源还将获得选择权,能够以每股0.23澳元,或总计5,500万澳元买入诺贝矿业的更多股票.若执行选择权,那麽中润资源将握有诺贝矿业51.6%的股权.

收购声明推动诺贝矿业股价飙升25%至0.15澳元,不过仍远低於去年触及的纪录高点0.805澳元.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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