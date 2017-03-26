中山出台限购政策 暂停向拥有3套及以上本市籍居民销售新房

路透北京3月26日 - 中国广东中山市政府周日发布通知实施住房限购，称对拥有3套及以上住房的本市户籍居民家庭和拥有2套及以上住房的非本市户籍居民家庭，暂停销售新建商品住房。

刊登在该市政府网站的通知并称，非本市户籍居民家庭能提供购房之日前半年以上在本市连续缴纳个人所得税证明或社会保险证明的，允许购买1套新建商品住房。对拥有1套住房、无法提供购房之日前2年内在本市连续缴纳2年以上个人所得税证明或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，暂停向其销售新建商品住房。

通知称实施差别化信贷政策。符合条件的购房者，首套房最低首付款比例不低于30%，二套房最低首付款比例不低于40%。对本市户籍居民家庭，暂停发放第三套及以上住房的商业性个人住房贷款。对非本市户籍居民家庭，暂停发放第二套及以上住房的商业性个人住房贷款。

江苏镇江市政府周六亦发布通知，提高公积金贷款首付比例和贷款条件。

缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，首付款比例由原来的20%调整为30%；对拥有1套住房并已结清公积金购房贷款的缴存职工家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买普通自住房，首付款比例由20%调整为60%。缴存职工家庭购买普通自住房，提取住房公积金的首付款比例统一调整为30%。

通知并表示，增加市区普通住宅用地供应，今年计划上市2,000至2,500亩住宅用地，缓解市场压力，稳定市场预期。

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