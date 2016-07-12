中通快递申请在美国IPO 筹集10亿至20亿美元--IFR（更新版）

(新增细节和上市计划)

路透7月12日 - 汤森路透旗下IFR引述接近交易的人士说法报道，中国物流企业中通快递已经在美国申请首次公开发行(IPO)，计划筹措10-20亿美元。

IFR称，中通快递预料最快在9月或10月进行路演；3月时首次传出了中通快递计划在纽约上市的消息。中通快递是电子商务巨擘阿里巴巴集团(BABA.N)物流分支菜鸟网络的合作伙伴之一。

中通快递尚未决定在纽约哪家交易所上市。这笔交易若完成，将成为自阿里巴巴2014年IPO筹资250亿美元以来，规模最大的中国企业赴美上市案。

目前尚未联络到中通快递置评。

接近中通快递的人士稍早告诉IFR，该公司已经选择在美国上市，因为完成IPO的速度将快于在中国上市。消息人士称，这也让现有股东更容易锁定投资获利。

IFR称，中通快递将把IPO筹得的资金用于未来扩张。

IFR报道称，花旗集团、瑞士信贷、华兴资本、高盛、摩根大通及摩根士丹利正在安排售股事宜。(完)