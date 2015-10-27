忠旺控股称其出口美国主要产品未违反反倾销及反补贴政策

路透香港10月27日 - 全球第二大铝挤压产品生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周二发出声明，澄清公司出口美国的主要产品，不存在违反美国反倾销及反补贴政策的情况。

美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)此前对忠旺控股提起申诉，指其逃避美国进口关税，向美国出口挤压铝材，其中包括托盘与5050铝合金型材。这是美国就中国不断增加的铝出口首次提出申诉。

忠旺控股的声明称，据公司所知悉，有关报导中所指集团出口美国的主要产品（包括深加工产品及5050系铝挤压产品）并不在美国商务部于2011年5月实施的，对中国出口美国的部分铝挤压产品反倾销及反补贴政策的范围之内。

＂本集团一直严格按照该政策的产品分类及相关准则执行产品出口业务。因此，本集团出口美国的产品不存在违反美国反倾销及反补贴政策的情况。＂该公司称。

公司并指，关于公司出口美国产品违反美国反倾销及反补贴政策的指控缺乏事实与法律依据。

据忠旺控股中期业绩报告，美国是继中国（占收入86.5%）后，公司二大市场（占收入9.8%）。上半年其对美国的出口收入约7.71亿元人民币，按年减少31.8%，主要由于公司对美国出口的主要产品--铝制托盘的发货量减少。

忠旺控股早盘初段股价跌0.61%，过去一个月升逾15%。（完）

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