忠旺控股称其出口美国主要产品未违反反倾销及反补贴政策

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月27日 - 全球第二大铝挤压产品生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周二发出声明，澄清公司出口美国的主要产品，不存在违反美国反倾销及反补贴政策的情况。
美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)此前对忠旺控股提起申诉，指其逃避美国进口关税，向美国出口挤压铝材，其中包括托盘与5050铝合金型材。这是美国就中国不断增加的铝出口首次提出申诉。
忠旺控股的声明称，据公司所知悉，有关报导中所指集团出口美国的主要产品（包括深加工产品及5050系铝挤压产品）并不在美国商务部于2011年5月实施的，对中国出口美国的部分铝挤压产品反倾销及反补贴政策的范围之内。
＂本集团一直严格按照该政策的产品分类及相关准则执行产品出口业务。因此，本集团出口美国的产品不存在违反美国反倾销及反补贴政策的情况。＂该公司称。
公司并指，关于公司出口美国产品违反美国反倾销及反补贴政策的指控缺乏事实与法律依据。
据忠旺控股中期业绩报告，美国是继中国（占收入86.5%）后，公司二大市场（占收入9.8%）。上半年其对美国的出口收入约7.71亿元人民币，按年减少31.8%，主要由于公司对美国出口的主要产品--铝制托盘的发货量减少。
忠旺控股早盘初段股价跌0.61%，过去一个月升逾15%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。