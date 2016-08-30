忠旺美国收购爱励以进军美国铝市 交易价值约23亿美元

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透纽约8月29日 - 忠旺美国(Zhongwang USA LLC)周一表示将收购美国爱励铝业公司(Aleris Corp)(ALSD.PK)。忠旺美国的拥有者为中国铝业大亨刘忠田，他看好美国的汽车用铝将成为业界下一个大型增长市场。本项并购案价值23.3亿美元。
忠旺美国的母公司是忠旺国际集团。在中美铝业的贸易关系紧张之际，忠旺国际集团被卷入一宗关于美国进口关税的纷争。
而这项并购案将是近几年中美贸易关系紧张升温以来，中资企业进军美国铝业市场的最大手笔。
忠旺国际是全球第二大铝挤压产品制造商中国忠旺控股有限公司(1333.HK)的母公司。后者曾被指控逃避美国的铝挤压产品进口关税，引起美国商务部展开调查。
这项收购案具有战略重要性，因为爱励正以3.50亿美元扩大其位于肯塔基州Lewisport的压延厂，该厂系为美国汽车制造商生产车身薄板，希望年产量能达到20万吨，并从2017年开始出货。
刘忠田在声明稿中称，爱励能充分运用全球各地的积极需求趋势。
爱励自从2010年脱离破产以来，便一直由橡树资本(OAK.N)和Apollo Management等基金所持有。该公司在美国、欧洲和亚洲均有工厂，为航空航天、建筑、汽车和国防产业供应加工产品。
爱励执行长Sean Stack表示，公司股权由私募股权公司持有转为战略性持股，将使公司能够专注在美国汽车市场和中国航空航天市场的长期投资，而“不用担心下一季的业绩表现”。
忠旺生产汽车用铝挤压产品，近来在中国兴建了一家压延厂，生产车身薄板。Stack表示，双方尚未谈到合作的细节。
爱励在中国镇江的压延厂，已获得庞巴迪(Bombardier)、波音(BA.N)和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)的供应商资质。
刘忠田是忠旺美国的大股东，他也是忠旺的创办人。根据美国《富比士(福布斯) 》杂志，他的财富净值为31亿美元。该公司将支付现金11.1亿美元，并承担爱励净债务12.2亿美元。
该交易预计将在2017年第一季完成。
瑞士信贷是爱励的财务顾问；Moelis & Co则就交易的某些方面提供建议。忠旺美国的财务顾问为德意志银行和巴克莱。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍 审校 张涛/郑茵)
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