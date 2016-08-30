忠旺美国收购爱励以进军美国铝市 交易价值约23亿美元

路透纽约8月29日 - 忠旺美国(Zhongwang USA LLC)周一表示将收购美国爱励铝业公司(Aleris Corp)(ALSD.PK)。忠旺美国的拥有者为中国铝业大亨刘忠田，他看好美国的汽车用铝将成为业界下一个大型增长市场。本项并购案价值23.3亿美元。

忠旺美国的母公司是忠旺国际集团。在中美铝业的贸易关系紧张之际，忠旺国际集团被卷入一宗关于美国进口关税的纷争。

而这项并购案将是近几年中美贸易关系紧张升温以来，中资企业进军美国铝业市场的最大手笔。

忠旺国际是全球第二大铝挤压产品制造商中国忠旺控股有限公司(1333.HK)的母公司。后者曾被指控逃避美国的铝挤压产品进口关税，引起美国商务部展开调查。

这项收购案具有战略重要性，因为爱励正以3.50亿美元扩大其位于肯塔基州Lewisport的压延厂，该厂系为美国汽车制造商生产车身薄板，希望年产量能达到20万吨，并从2017年开始出货。

刘忠田在声明稿中称，爱励能充分运用全球各地的积极需求趋势。

爱励自从2010年脱离破产以来，便一直由橡树资本(OAK.N)和Apollo Management等基金所持有。该公司在美国、欧洲和亚洲均有工厂，为航空航天、建筑、汽车和国防产业供应加工产品。

爱励执行长Sean Stack表示，公司股权由私募股权公司持有转为战略性持股，将使公司能够专注在美国汽车市场和中国航空航天市场的长期投资，而“不用担心下一季的业绩表现”。

忠旺生产汽车用铝挤压产品，近来在中国兴建了一家压延厂，生产车身薄板。Stack表示，双方尚未谈到合作的细节。

爱励在中国镇江的压延厂，已获得庞巴迪(Bombardier)、波音(BA.N)和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)的供应商资质。

刘忠田是忠旺美国的大股东，他也是忠旺的创办人。根据美国《富比士(福布斯) 》杂志，他的财富净值为31亿美元。该公司将支付现金11.1亿美元，并承担爱励净债务12.2亿美元。

该交易预计将在2017年第一季完成。

瑞士信贷是爱励的财务顾问；Moelis & Co则就交易的某些方面提供建议。忠旺美国的财务顾问为德意志银行和巴克莱。(完)