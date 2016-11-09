中国忠旺控股称美国商务部初步裁决其违反美反倾销规定

路透11月8日 - 中国忠旺控股有限公司(1333.HK)称，美国商务部初步裁定，该公司对美国的部分铝产品出口违反了2010年实施的反倾销规定。

美国商务部去年启动了针对中国忠旺控股的调查，此前美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)对中国忠旺控股提起申诉，指其逃避美国进口关税。

美国铝挤压材协会的申诉书要求政府澄清，铝托盘和5050铝合金型材需缴纳2011年课征的反倾销和反补贴税。

中国忠旺控股称，公司没有参与这起自愿调查，因其在近两年前就已经停止生产这些铝产品。

中国忠旺控股总裁路长青称，美国商务部的裁决没有对公司的销售和经营造成影响。中国忠旺控股是全球第二大铝挤压产品生产商。

未能立即联系上美国商务部置评。(完)