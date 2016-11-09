中国忠旺控股称美国商务部初步裁决其违反美反倾销规定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月8日 - 中国忠旺控股有限公司(1333.HK)称，美国商务部初步裁定，该公司对美国的部分铝产品出口违反了2010年实施的反倾销规定。
美国商务部去年启动了针对中国忠旺控股的调查，此前美国铝挤压材协会(Aluminum Extruders Council)对中国忠旺控股提起申诉，指其逃避美国进口关税。
美国铝挤压材协会的申诉书要求政府澄清，铝托盘和5050铝合金型材需缴纳2011年课征的反倾销和反补贴税。
中国忠旺控股称，公司没有参与这起自愿调查，因其在近两年前就已经停止生产这些铝产品。
中国忠旺控股总裁路长青称，美国商务部的裁决没有对公司的销售和经营造成影响。中国忠旺控股是全球第二大铝挤压产品生产商。
未能立即联系上美国商务部置评。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
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