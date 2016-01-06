众信旅游以2500万美元参股国内最大出境游社区穷游网

路透上海1月6日 - 中国出境游服务提供商--北京众信国际旅行社股份有限公司(002707.SZ)周二晚公告称，香港子公司拟透过增资+股权转让的方式，以2,500万美元参股国内最大出境游社区之一的穷游网，可增强众信旅游旅游产品的丰富度。

此次众信旅游投资的QYER Inc.通过协议控制穷游网，前者的第一和第二大股东分别为穷游网创始人团队和阿里巴巴(BABA.N) ，另外私募股权投资基金SIG和挚信资本亦是QYER Inc.股东。

此次增资完成后，众信香港持有QYER Inc.公司5.499%股权，穷游网创始人和阿里巴巴的持股分别降至33.98%和24.716%。

穷游网专注出境自助游，为用户提供出境游旅行指南和旅游攻略、旅行社区和问答交流平台，并提供签证、保险、机票、酒店预订、租车等旅游产品及旅游周边产品，目前用户超过6,000万人。

众信旅游指出，公司通过本次交易能够增强公司定制游及自由行板块产品丰富度，增强公司线上业务体验。同时借助穷游网庞大的用户基础提升公司产品和服务的质量，助力公司搭建完整的业务体系。

众信旅游因筹划重大资产重组，自去年11月中开始停牌，停牌前收报52.62元。（完）