众信旅游以2500万美元参股国内最大出境游社区穷游网

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月6日 - 中国出境游服务提供商--北京众信国际旅行社股份有限公司(002707.SZ)周二晚公告称，香港子公司拟透过增资+股权转让的方式，以2,500万美元参股国内最大出境游社区之一的穷游网，可增强众信旅游旅游产品的丰富度。
此次众信旅游投资的QYER Inc.通过协议控制穷游网，前者的第一和第二大股东分别为穷游网创始人团队和阿里巴巴(BABA.N) ，另外私募股权投资基金SIG和挚信资本亦是QYER Inc.股东。
此次增资完成后，众信香港持有QYER Inc.公司5.499%股权，穷游网创始人和阿里巴巴的持股分别降至33.98%和24.716%。
穷游网专注出境自助游，为用户提供出境游旅行指南和旅游攻略、旅行社区和问答交流平台，并提供签证、保险、机票、酒店预订、租车等旅游产品及旅游周边产品，目前用户超过6,000万人。
众信旅游指出，公司通过本次交易能够增强公司定制游及自由行板块产品丰富度，增强公司线上业务体验。同时借助穷游网庞大的用户基础提升公司产品和服务的质量，助力公司搭建完整的业务体系。
众信旅游因筹划重大资产重组，自去年11月中开始停牌，停牌前收报52.62元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。