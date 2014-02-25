众信旅游复牌现第十个涨停

路透北京2月25日 -已遭遇两次停牌核查的新股中国北京众信国际旅行社股份有限公司(002707.SZ)周二复牌后继续涨停至87.22元人民币，该股从上市第二日起已连续出现十个涨停板，较其发行价23.15元上涨377%。

众信旅游周二发布公告称，该公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在违反信息公平披露的情形。

“2014年2月19日，公司股票收盘价格为每股79.29元，对应市盈率75.51倍（按照扣除非经常损益前后孰低的原则计算2012年度净利润），已远高于2014年2月19日深证指数上市公司行业平均市盈率“商务服务业”（L72）行业加权平均静态市盈率52.78倍。”公告称。

中信证券报告指出，众信旅游作为旅游业近期唯一一只新股，市场看好其经营业务未来可充分受益于中国出境游市场的高速增长，而民营机制下公司战略执行和转型潜力较大，因此自上市以来一直受到追捧。

中信证券报告并预计众信旅游2013-2015年全面摊薄EPS（每股收益）为1.49/1.81/2.42元；国泰君安证券预计其12个月目标价为77.7元而银河证券给出的合理估值倍数为25至30倍PE。（完）

欲了解公告详情，请点选交易所网站 here

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。