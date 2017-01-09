中银绒业称控股股东中绒集团拟转让盛大游戏47.92%股份

路透上海1月9日 - 中国宁夏中银绒业股份有限公司(000982.SZ)周一发布公告称，1月6日（上周五）收到控股股东中绒集团发来的有关转让所持Shanda Games Limited(“盛大游戏”)股权的通知，中绒圣达、中绒文化、中绒传奇、宁夏正骏、宁夏丝路将其间接持有的盛大游戏47.92%股份转让给上海曜瞿如投资合伙企业。

公告称，本次转让完成后，中绒集团不再直接或间接持有盛大游戏股份或表决权。

公司公告并指出，中绒集团自2014年8月以来主导完成了盛大游戏的私有化，并于2016年2月作出了优先置入公司的承诺，因后续事态的发展变化，盛大游戏私有化财团层面始终未能就盛大游戏的后续资本运作达成一致意见，有关盛大游戏股权的诉讼纠纷增多，中绒集团所持有的多个股权投资合伙企业出资被司法冻结，解决时间不定。

同时，自盛大游戏私有化完成至今已逾一年，盛大游戏私有化财团出资人资金成本不断提升、出资时间不断加长。同时，考虑到自中绒集团作出优先置入承诺以来，海外上市红筹企业回归A股监管政策发生变化等原因，如继续僵持，将对盛大游戏的投资人、上市公司和上市公司的中小投资者均为不利。

此外，公告还称，2015年公司经营业绩亏损，截至2016年9月末公司亏损3.2亿元，如2016年度经营业绩持续亏损，将可能面临连续两年亏损被退市风险警示，公司基本面亟待改善。

“此次中绒集团转让所持盛大游戏股权，集中力量推进公司目前正在筹划的重大资产购买项目并推进公司出售目前的全部或部分资产、负债，尽最大努力化解公司面临的风险，从而保护广大中小投资者的权益。”公告称。

中银绒业股票自去年11月底停牌，停牌前收报9.15元。（完）