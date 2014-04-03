中裕燃气拟近3亿港元入股美国Sino Gas 扩大中国天然气业务

广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工 总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透香港4月3日 -中国燃气供应及煤层气开发商--中裕燃气(3633.HK)周四公布，计划以3,745万美元（约2.9亿港元）入股私有化后的美国Sino GasSGAS.PK，藉此扩大国内业务版图。
中裕燃气在联交所一份声明中称，公司计划联同摩根士丹利私募股权部门管理之基金以及SinoGas股东兼公司主席及行政总裁刘玉川参与私有化Sino Gas，完成后三方将分别占续存公司50%、38.7%及11.3%的股份。
SinoGas为根据美国犹他州法例注册成立，在中国从事开发天然气分销系统及分销天然气，其股份于场外交易议价板上市及买卖，公司于2012年度除税后纯利约638万美元。
中裕燃气表示，“建议交易将为本集团提供在中国进一步投资天然气业务之机会，以提升其盈利基础以及扩大营运地区覆盖范围。”
中国燃气(0384.HK)为中裕燃气的主要股东。
香港时间11:32，该股升2.45%，报2.09港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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