中州证券收购泛亚金融获批 将借此拥有香港投行业务牌照

路透上海2月2日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券）(1375.HK)周一晚间宣布，其香港子公司中州国际收购香港一家具有投行牌照券商泛亚金融的事项，已获香港证监会批准。这意味着，中州证券正式拥有内地和香港投行业务牌照。

泛亚金融成立于1991年，具有独立保荐人及独立收购合并财务顾问专业资格。根据中州国际的规划，泛亚金融将更名为中州国际融资有限公司，更好为客户提供完善的融资策略和并购重组等服务。

中州证券是国内排名前五位的经济大省--河南省的唯一法人证券公司，目前河南在港上市公司仅有万洲国际(0288.HK)等近20家，未来河南企业赴港上市的潜力较大，这给中州证券带来较多投资银行、并购重组等业务机会。

中州证券周二早盘报3.05港元，跌1.61%。（完）