中州证券收购泛亚金融获批 将借此拥有香港投行业务牌照

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月2日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券）(1375.HK)周一晚间宣布，其香港子公司中州国际收购香港一家具有投行牌照券商泛亚金融的事项，已获香港证监会批准。这意味着，中州证券正式拥有内地和香港投行业务牌照。
泛亚金融成立于1991年，具有独立保荐人及独立收购合并财务顾问专业资格。根据中州国际的规划，泛亚金融将更名为中州国际融资有限公司，更好为客户提供完善的融资策略和并购重组等服务。
中州证券是国内排名前五位的经济大省--河南省的唯一法人证券公司，目前河南在港上市公司仅有万洲国际(0288.HK)等近20家，未来河南企业赴港上市的潜力较大，这给中州证券带来较多投资银行、并购重组等业务机会。
中州证券周二早盘报3.05港元，跌1.61%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)