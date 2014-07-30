（重发）周永康被立案审查有助提高A股市场风险偏好--海通证券

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
(重发以润饰标题)
路透上海7月30日 - 中国大型券商--海通证券发布最新A股策略简评称，中共中央决定对原中央政治局常委周永康严重违纪问题立案审查，并确定四中全会时间，此事件有助于提高市场风险偏好。
简评还指出，A股中级反弹的三个条件已具备：基本面平稳、政策提高风险偏好、增量资金入场。近期应提高仓位，勿纠结存量结构，持有成长股，加仓金融股。
据新华社周二报导，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。
周二召开的中国中共中央政治局会议并决定10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议。
A股市场标杆指数--沪综指.SSEC周二已连续第六日收升，续创七个半月新高；周三早盘初继续上涨，报2,190.215点，涨0.32%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。