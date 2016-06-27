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中国财经 | 2016年 6月 28日 星期二 07:39 BJT

农行称原银监会副主席周慕冰出任该行董事长

路透香港6月27日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)周一公告称，董事会审议通过选举原银监会副主席周慕冰为农行董事长的议案，他同时将担任该行董事会战略规划委员会主席。

周慕冰自2010年12月起担任中国银监会副主席，并分管普惠金融、农村中小金融机构等；今年5月20日国务院宣布免去周慕冰银监会副主席职务。

今年5月周慕冰就以农行党委书记身份亮相。此前的5月9日该行发布公告，提名周慕冰为执行董事人选。（完）

参看详情，请点选：here (发稿 赵红梅；审校 张喜良)

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