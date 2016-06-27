农行称原银监会副主席周慕冰出任该行董事长

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月27日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)周一公告称，董事会审议通过选举原银监会副主席周慕冰为农行董事长的议案，他同时将担任该行董事会战略规划委员会主席。
周慕冰自2010年12月起担任中国银监会副主席，并分管普惠金融、农村中小金融机构等；今年5月20日国务院宣布免去周慕冰银监会副主席职务。
今年5月周慕冰就以农行党委书记身份亮相。此前的5月9日该行发布公告，提名周慕冰为执行董事人选。（完）
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路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。