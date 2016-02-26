周小川：货币政策更多考虑宏观经济 金融市场会回归正常

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月26日 - 中国央行行长周小川表示，中国货币政策会更多考虑宏观经济情况，不会过渡基于外部经济或者资本流动，继续实行稳健货币政策；此外，中国高度关注债务问题，债务与GDP比还在增长，需要引起警惕。
周小川在中国央行上海总部媒体会上称，金融市场要防止泡沫的出现和积累，如果严重偏离均衡水平，必然会有调整压力；经济总体基本面好，金融市场经过短期波动后会回归正常；中国有强烈愿望，要使股本融资市场有更好发展。
他表示，利率会在货币政策转向价格型工具过程中起到重要作用；目前，利率走廊还在建设过程中，走廊中间值更多依靠公开市场操作。
对于汇率和资本流动判断，周小川指出，如果对中国经济增长和结构改革信心改善，资本外流将会逐渐回归理性；资本流动多数情况是正常的，去年外汇储备下降过快有多重因素，国家对外支付能力不值得担心。
他并称，为保持外汇储备处于合理正常水平，宏观经济政策要正确，不平衡因素要走向平衡；同时，中国反对竞争性贬值来赢得出口竞争力的方式。（完）
(发稿 李铮；撰写 李贺；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)