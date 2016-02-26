周小川：货币政策更多考虑宏观经济 金融市场会回归正常

路透上海2月26日 - 中国央行行长周小川表示，中国货币政策会更多考虑宏观经济情况，不会过渡基于外部经济或者资本流动，继续实行稳健货币政策；此外，中国高度关注债务问题，债务与GDP比还在增长，需要引起警惕。

周小川在中国央行上海总部媒体会上称，金融市场要防止泡沫的出现和积累，如果严重偏离均衡水平，必然会有调整压力；经济总体基本面好，金融市场经过短期波动后会回归正常；中国有强烈愿望，要使股本融资市场有更好发展。

他表示，利率会在货币政策转向价格型工具过程中起到重要作用；目前，利率走廊还在建设过程中，走廊中间值更多依靠公开市场操作。

对于汇率和资本流动判断，周小川指出，如果对中国经济增长和结构改革信心改善，资本外流将会逐渐回归理性；资本流动多数情况是正常的，去年外汇储备下降过快有多重因素，国家对外支付能力不值得担心。

他并称，为保持外汇储备处于合理正常水平，宏观经济政策要正确，不平衡因素要走向平衡；同时，中国反对竞争性贬值来赢得出口竞争力的方式。（完）