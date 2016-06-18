周永康侄子周锋因受贿等数罪判刑12年 罚金5900万元--央视

路透北京6月17日 - 中国湖北省宜昌市夷陵区人民法院周五称，对前中央政法委书记周永康侄子周锋利用影响力受贿案一审公开宣判，判处其有期徒刑12年，并处罚金人民币5,900万元，对其违法所得予以追缴，上缴国库。

央视新闻微博援引夷陵区人民法院官方微博称，周锋犯虚开增值税专用发票罪、利用影响力受贿罪，数罪并罚。他表示服从法庭判决，不上诉。

宜昌市中级人民法院此前对周永康之子周滨案进行公开宣判，判处其有期徒刑18年，并处罚金人民币3.502亿元人民币；对其违法所得予以追缴，上缴国库。

该法院还认定认定周永康之妻贾晓晔犯受贿罪、利用影响力受贿罪，判处有期徒刑九年，同时处罚金100万元；对其受贿所得赃款赃物予以追缴，上缴国库。贾晓晔当庭称不上诉。

新华社此前报道，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。（完）