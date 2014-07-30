周永康被立案审查后工作重心转经济 股市将正常化--银河

路透上海7月30日 - 中国原中央政治局常委周永康因涉嫌严重违纪被立案审查，银河证券首席策略分析师孙建波周三发布报告认为，打”老虎“之后，反腐制度化将是新的主旋律，而后重点必然回归经济，中国股市也将正常化。

“虽然改革憧憬之后是牛市起点，但我们要耐心地等待改革厘清头绪。改革，势必是先整顿，整顿完大老虎，经济的整顿才会畅通无阻。”报告称。

此外，周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。要有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，加快深化改革开放，着力推动结构调整，妥善防范化解风险，努力实现全年经济社会发展预期目标。

对此银河报告认为，本次会议再次把“防风险”明确提出来：围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险，加快推进改革，激发市场内在动力和活力。也就是说，“防风险”将是下半年经济工作的重要内容。

报告并预计，下半年宏观调控政策不会发生大的变化，已经出台的措施继续强调落实。下半年宏观经济有望保持平稳发展的趋势，顺利完成年度经济工作目标。

报告称，政策累积效应和经济环比改善的累积影响在短期情绪推动下爆发，三季度A股红色行情可持续，蓝筹为主兼顾成长与消费。估值修复推动蓝筹大反弹，乐观市场环境也将带动成长股同步崛起。

就风格转化而言，尤其是大盘股相对于小盘股的超额收益，历史上大盘股上涨而小盘股下跌的次数很少、时间也不长。今年7月是2006年以来的第二次。预计8月延续7月的概率很小，大盘低估值蓝筹和小盘成长均有机会。

报告并认为，在看好金融地产链条低估值修复的同时，从长期角度更要看好品牌消费和医药、电动汽车、机器人和智能生活服务的机会。大盘股蓝筹反弹的逻辑是低估值修复，要么抓龙头，要么抓补涨的机会；小盘股中，估值相对安全、前期跌幅大、行业前景看好的股票也会估值修复。消费沉寂了很长时间，应该也有机会。??

A股市场标杆指数--沪综指.SSEC周二已连续第六日收升，续创七个半月收盘新高；周三早盘则冲高回落，维持窄幅整理态势。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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