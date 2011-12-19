《周文渊专栏》人民币资产还安全吗?

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 周文渊

人民币汇率连续十几个交易日触及"跌停"价位，投资者开始担忧人民币资产的安全性。

这种担忧并非杞人忧天，从趋势来讲，人民币可能确实陷入贬值通道之中。

从外部因素来分析，美元的走强可能是中期的。原因在於，第一，国际金融体系中美元作为世界货币的地位将强化。正如70年底至80年代德国马克、日元对美元的冲击一样，21世纪的最初10年，欧元作为世界货币的作用在不断强化，对美元的替代也在加强，使得美元在2002-2008年处於持续下跌之中，但最近的是欧洲债务危机在短期内对欧元的打击很大，货币之间的角力美元已经处於上风，欧洲危机将使美元成为唯一安全的金融资产。

其次，美国的实体经济正在逐步好转。最近一次的失业率已经降至8.6%，周失业数据也在持续好转，尽管现在还不能说美国的经济已经走出低谷，但从资产质量来看，美国居民的资产负债表已经恢复到基本健康的水平、银行的杠杆率降至较低位置、美国政府的资产负债表尽管仍然十分糟糕，但美元的无限印钞权，仍使得其最具有安全性。

形象点说，美国经济处於谷底，并开始往上爬，欧洲经济则处於半山腰，尽管位置还比较高，但悬在空中跌下来会比较惨，新兴市场国家则刚刚从山顶往下走，下山的路还较长。

内部因素则在於预期生变，预期生变的指标人民币NDF，NDF近期出现持续的贬值预期。导致这种贬值预期出现的原因，除了外部避险和美元走强的因素之外，根源在内部。理论上讲利率、物价和汇率是三位一体的价格体系，在资本管制的背景下，利率物价对内，汇率对外；目前国内物价、利率都处於下滑趋势之中，从一价定理看汇率走低也是正常的。而且经典国际收支理论认为，汇率的波动依赖于贸易顺差、购买力平价的波动，更进一步从微观经济学的源头出发，汇率的波动依赖于劳动生产率的波动。从中国的实际情况来看，PMI指数中供货商配送时间正在逐步上升，同时工业企业流动资产周转次数也见顶回落，两个指标均显示国内的劳动生产效率正在下滑，人民币从趋势上来将，出现阶段性贬值是有逻辑支持的。

人民币贬值的趋势在短期内已形成，至少到明年二季度之前，人民币对美元仍将维持震荡下跌的走势。

贬值预期将冲击投资者对人民币资产的信心，并引发抛售潮。根据统计，香港目前的人民币存款为6,200亿元（2011年10月份），这一块资产可能面临回流内地和币种转换的问题；另外，外资持有的中国公司股票，以金融股为主，也面临抛售压力，这块资产的传导链条由香港市场至内地市场，会造成影响。还有短期外债的问题，截至2011年6月末，我国短期外债余额为4,621.11亿美元，占外债余额的71.92%，这一块债务短期面临兑付问题；而且随着美元走强，国内企业的负债成本将上升。

但情况也并不是十分糟糕，中国目前有3万亿美元的外汇储备做担保，同时中国仍然是贸易顺差国，也就是说美元现金流仍然是正的，人民币只存在温和的贬值预期，不太可能出现对美元大幅贬值，从资产价格重估的角度，人民币资产的风险并不大。

人民币贬值预期也会造成外部资金流向的变化和内部资产的转移。资金流向上，10月份外汇占款与贸易顺差、FDI的差额为-1,800亿元，这意味着资金要麽流出中国，要麽在国内以外币资产形式存在。资产转移方面，理性的投资者将倾向於持有外币，减少人民币存款。我们可以观察到10月份银行代客结售汇顺差从9月份的260亿美元暴跌至32亿美元，当月的贸易顺差和FDI为232亿美元，这意味着200亿美元的资金以外币形式存在银行体系，或者流出国外。国内金融机构的外币存款在10月份和11月份分别增加70亿美元和41亿美元，新增规模是历年同期月份中最高的。

同时，报导称12月上旬四大行人民币存款减少4,000亿元。国内居民也会减少美元负债。统计显示，目前短期外债余额为4,621.11亿美元，其中大部分是国内企业通过"内保外贷"等套利行为获得的短期美元贷款，如美元出现升值预期，将导致套利行为消失，国内企业主动减少美元负债，将使得短时间美元需求上升，并形成美元资产流出。

人民币贬值预期将对国内货币政策形成冲击。10月份央行资产负债表中外汇资产减少900亿元、国外资产中其他资产减少200亿元，合计减少1,100亿元；对应在央行资产负债表中负债方货币发行减少1,150亿元。从央行创造基础货币的链条来看，外汇资产的下降即意味着基础货币的收缩，基础货币的收缩，在当前的货币乘数下，可能会导致货币供给增速继续下滑。

贬值预期也会对人民币国际化进程带来冲击，目前推动人民币国际化，主要是靠推进人民币贸易结算，其中最重要的又在於人民币进口结算，如人民币面临贬值预期，将导致出人民币进口结算规模迅速下降，短期内贬值将影响人民币国际化进程。

在人民币持续贬值的背景下，我们观察到央行的行为较2008年出现明显变化，央行开始在外汇市场中干预，力图保持人民币汇率的稳定，这意味着未来一个季度，央行外汇资产将持续下降，而外汇占款的下降将形成基础货币的收缩，为应对这一局面，央行将继续下调存款准备金率来对冲。另外，央行在未来可能会强化对外汇市场和资本流动的管制，以确保汇率的稳定、限制资金流向的剧烈波动。未来央行也将保持人民币有效汇率的强势，以促进人民币国际化的继续推进。(完)

(本文作者为国泰君安固定收益部研究主管)

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