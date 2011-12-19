《周文渊专栏》人民币资产还安全吗?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)
撰稿人 周文渊
人民币汇率连续十几个交易日触及"跌停"价位，投资者开始担忧人民币资产的安全性。
这种担忧并非杞人忧天，从趋势来讲，人民币可能确实陷入贬值通道之中。
从外部因素来分析，美元的走强可能是中期的。原因在於，第一，国际金融体系中美元作为世界货币的地位将强化。正如70年底至80年代德国马克、日元对美元的冲击一样，21世纪的最初10年，欧元作为世界货币的作用在不断强化，对美元的替代也在加强，使得美元在2002-2008年处於持续下跌之中，但最近的是欧洲债务危机在短期内对欧元的打击很大，货币之间的角力美元已经处於上风，欧洲危机将使美元成为唯一安全的金融资产。
其次，美国的实体经济正在逐步好转。最近一次的失业率已经降至8.6%，周失业数据也在持续好转，尽管现在还不能说美国的经济已经走出低谷，但从资产质量来看，美国居民的资产负债表已经恢复到基本健康的水平、银行的杠杆率降至较低位置、美国政府的资产负债表尽管仍然十分糟糕，但美元的无限印钞权，仍使得其最具有安全性。
形象点说，美国经济处於谷底，并开始往上爬，欧洲经济则处於半山腰，尽管位置还比较高，但悬在空中跌下来会比较惨，新兴市场国家则刚刚从山顶往下走，下山的路还较长。
内部因素则在於预期生变，预期生变的指标人民币NDF，NDF近期出现持续的贬值预期。导致这种贬值预期出现的原因，除了外部避险和美元走强的因素之外，根源在内部。理论上讲利率、物价和汇率是三位一体的价格体系，在资本管制的背景下，利率物价对内，汇率对外；目前国内物价、利率都处於下滑趋势之中，从一价定理看汇率走低也是正常的。而且经典国际收支理论认为，汇率的波动依赖于贸易顺差、购买力平价的波动，更进一步从微观经济学的源头出发，汇率的波动依赖于劳动生产率的波动。从中国的实际情况来看，PMI指数中供货商配送时间正在逐步上升，同时工业企业流动资产周转次数也见顶回落，两个指标均显示国内的劳动生产效率正在下滑，人民币从趋势上来将，出现阶段性贬值是有逻辑支持的。
人民币贬值的趋势在短期内已形成，至少到明年二季度之前，人民币对美元仍将维持震荡下跌的走势。
贬值预期将冲击投资者对人民币资产的信心，并引发抛售潮。根据统计，香港目前的人民币存款为6,200亿元（2011年10月份），这一块资产可能面临回流内地和币种转换的问题；另外，外资持有的中国公司股票，以金融股为主，也面临抛售压力，这块资产的传导链条由香港市场至内地市场，会造成影响。还有短期外债的问题，截至2011年6月末，我国短期外债余额为4,621.11亿美元，占外债余额的71.92%，这一块债务短期面临兑付问题；而且随着美元走强，国内企业的负债成本将上升。
但情况也并不是十分糟糕，中国目前有3万亿美元的外汇储备做担保，同时中国仍然是贸易顺差国，也就是说美元现金流仍然是正的，人民币只存在温和的贬值预期，不太可能出现对美元大幅贬值，从资产价格重估的角度，人民币资产的风险并不大。
人民币贬值预期也会造成外部资金流向的变化和内部资产的转移。资金流向上，10月份外汇占款与贸易顺差、FDI的差额为-1,800亿元，这意味着资金要麽流出中国，要麽在国内以外币资产形式存在。资产转移方面，理性的投资者将倾向於持有外币，减少人民币存款。我们可以观察到10月份银行代客结售汇顺差从9月份的260亿美元暴跌至32亿美元，当月的贸易顺差和FDI为232亿美元，这意味着200亿美元的资金以外币形式存在银行体系，或者流出国外。国内金融机构的外币存款在10月份和11月份分别增加70亿美元和41亿美元，新增规模是历年同期月份中最高的。
同时，报导称12月上旬四大行人民币存款减少4,000亿元。国内居民也会减少美元负债。统计显示，目前短期外债余额为4,621.11亿美元，其中大部分是国内企业通过"内保外贷"等套利行为获得的短期美元贷款，如美元出现升值预期，将导致套利行为消失，国内企业主动减少美元负债，将使得短时间美元需求上升，并形成美元资产流出。
人民币贬值预期将对国内货币政策形成冲击。10月份央行资产负债表中外汇资产减少900亿元、国外资产中其他资产减少200亿元，合计减少1,100亿元；对应在央行资产负债表中负债方货币发行减少1,150亿元。从央行创造基础货币的链条来看，外汇资产的下降即意味着基础货币的收缩，基础货币的收缩，在当前的货币乘数下，可能会导致货币供给增速继续下滑。
贬值预期也会对人民币国际化进程带来冲击，目前推动人民币国际化，主要是靠推进人民币贸易结算，其中最重要的又在於人民币进口结算，如人民币面临贬值预期，将导致出人民币进口结算规模迅速下降，短期内贬值将影响人民币国际化进程。
在人民币持续贬值的背景下，我们观察到央行的行为较2008年出现明显变化，央行开始在外汇市场中干预，力图保持人民币汇率的稳定，这意味着未来一个季度，央行外汇资产将持续下降，而外汇占款的下降将形成基础货币的收缩，为应对这一局面，央行将继续下调存款准备金率来对冲。另外，央行在未来可能会强化对外汇市场和资本流动的管制，以确保汇率的稳定、限制资金流向的剧烈波动。未来央行也将保持人民币有效汇率的强势，以促进人民币国际化的继续推进。(完)
(本文作者为国泰君安固定收益部研究主管)
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。