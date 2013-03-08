周小川：应大力发展资本和保险市场 以改变M2/GDP上升局面

路透上海3月8日 - 近年来中国广义货币供应量M2增速较快。对此中国人民银行行长周小川表示,要改变M2/GDP(国内生产总值)上升的局面，应大力发展资本市场、保险市场，这会使M2/GDP适当降下来，当然这可能需要一个中长期的渐进过程。

第一财经日报周五引述周小川接受专访时指出，近年来中国M2/GDP有所提高，虽然有各方面的客观原因，但确实反映了中国经济金融结构存在一些问题，如储蓄率过高，直接融资发展不足，金融风险过度集中于银行体系，需要通过深化改革来逐步改变。

周小川表示，2013年13%的M2增速预测值，略高于GDP增长与物价升幅之和，这和历史规律是一致的。中国改革开放以来的经验数据表明，在通货膨胀处于可控范围的前提下，M2增长速度与名义GDP增长速度相匹配或略高一些。

主要原因是中国处于市场化转轨时期，货币化进程加快，一些产品从计划经济下的直接实物分配转变为货币化交易，其中土地、房产等的货币化更为突出。资产市场的迅速发展，包括交易所市场、银行间市场等，以及扩大人民币跨境使用也增加了货币需求。

2012年，中国名义GDP是2002年的4.5倍，M2余额是2002年的5倍，M2增长速度也大体符合上述规律。这还包括在应对国际金融危机冲击期间，由于实施适度宽松的货币政策而扩大的货币供应量。在正常的年份，M2的增长速度会与名义GDP的增长速度更加接近。

周小川并谈到，M2是从银行的各类存款统计出来的。一个国家如果总储蓄率高，M2数量就会大。亚洲国家的M2与GDP之比就普遍较高，这与亚洲国家的储蓄率高有关。M2多也与间接融资比重大有关，由于间接融资表现为经由银行存款，这导致间接融资比重大的经济体M2与GDP之比通常比较高。

中国总储蓄约是GDP的50%，其中家庭储蓄率超过30%，远远超过美欧等发达经济体，也比亚洲的平均水平高出一截。近10年来，中国直接融资发展得不错，但融资功能在此期间也出现过几次反复，平均增速低于间接融资，间接融资仍然是实体经济的主要融资渠道，这必然使得M2与GDP之比相对较高。

他还指出，不同国家M2口径所包含的内容不尽相同，有的差异还相当大，比较下来看，中国M2的口径相对较大。

中国央行公布的数据显示，1月末广义货币供应量M2余额99.21万亿元人民币，同比增长15.9。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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