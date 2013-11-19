周小川：央行将基本退出常态式外汇干预（更新版）

* 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

* 有序扩大人民币汇率浮动区间

* 基本退出常态式外汇干预

* 抓住人民币资本项目可兑换的有利时间窗口

* 紧急情况下，可以对资本流动采取临时性管理措施

(新增更多内容和背景)

路透北京11月19日 -中国人民银行行长周小川称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。

他在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，要继续完善人民币汇率市场化形成机制，发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，提高国内国外两种资源的配置效率，促进国际收支平衡。并发展外汇市场，丰富外汇产品，扩展外汇市场的广度和深度。

周小川的这一表态引发海外市场对外汇改革将超预期的憧憬，人民币兑美元即期和离岸人民币市场的结汇盘随即涌出，CNH更是一度升破6.06元大关。

周小川并强调，推进人民币资本项目可兑换，是构建开放型经济新体制的本质要求，应抓住人民币资本项目可兑换的有利时间窗口，在统筹国内需求与国际形势的基础上，加快实现人民币资本项目可兑换。

“根据外汇市场发育情况和经济金融形势，有序扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”周小川撰文指出。

周小川认为，稳步推进汇率和利率市场化改革，有利于不断优化资金配置效率，进一步增强市场配置资源的决定性作用，加快推进经济发展方式转变和结构调整。

中国上周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，扩大金融业对内对外开放，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换。

**加快实现人民币资本项目可兑换**

周小川在文中指出，推进人民币资本项目可兑换，其根本目的是在于促进贸易投资便利化，为扩大企业及个人对外投资、确立企业及个人对外投资主体地位创造有利条件，是进一步加快发展各项跨境金融业务、体现金融支持实体经济发展、落实走出去战略、加快经济结构调整和产业转型升级的要求。

他认为要转变跨境资本流动管理方式，便利企业走出去，进一步转变外汇管理方式，推动对外投资便利化。

“减少外汇管理中的行政审批，从重行政审批转变为重监测分析，从重微观管制转变为重宏观审慎管理，从‘正面清单’转变为‘负面清单’。”周小川指出。

他提到，逐步提高境内企业向境外提供人民币和外币信贷及融资担保的便利程度，有序提升个人资本项目交易可兑换程度，进一步提高直接投资、直接投资清盘和信贷等的可兑换便利化程度，在有管理的前提下推进衍生金融工具交易可兑换。

他并称，进一步扩大合格境内机构投资者（QDII)和合格境外机构投资者（QFII）主体资格，增加投资额度，在条件成熟时取消QFII和QDII的资格和额度审批，将相关便利扩大到境内外所有合法机构。

周小川还强调，要建立健全针对外债和资本流动的宏观审慎政策框架，提高可兑换条件下的风险管理水平。综合考虑资产负债币种、期限等匹配情况，合理调控外债规模，优化外债结构，做好外债监测，方范围窄风险。

他最后强调，加强对短期投机性资本流动特别是金融衍生品交易监测。在鼓励合理创新的同时，限制与实体经济严重脱节的复杂金融衍生品。并在紧急情况下，可以对资本流动采取临时性管理措施。（完）

(发稿 李然/李文科 审校 黄凯)

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