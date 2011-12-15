周小川：加大支持实体经济 对脱离的金融工具要加强监管

路透北京12月15日电---中国央行行长周四表示,金融业应加大对实体经济的支持.但需要对实体经济与非实体经济加以区别,也需要对脱离实体经济的金融工具加强监管.

周小川是在财经年会上,针对金融业该如何更好落实中央经济工作会议精神做出上述表示.刚刚召开的会议强调,明年经济工作的重点在於扩大内需、发展实体经济、改革创新以及改善民生.

"金融脱离了实体经济是金融危机发生的一个原因之一……,而随後因资产负债表不健康,对实体经济的支持不够,也带来很多批评."他称,"现在中国的批评声音一样,需要更重视实体经济."

他指出,既然强调发展实体经济做为国民经济发展需要,需要对实体、非实体有区分和研究;金融业同样也有这个概念问题,涉及到金融工具的划分,哪些工具是支持实体经济,哪些脱离的,需要划分.

但他也表示,要回答清楚哪些是脱离实体经济的金融活动也不容易,比方说金融业之间相互融资,一部分是正常融资,但也有一部分是金融业内部循环.

他以目前流行的高频交易打方法说,绝大多数依靠技术发展的高频交易属於趋势性交易,可能不关心背後产品的基本面.

"因此,从金融市场的高频交易可看出,如果脱离了实体经济的频率,高出实体经济的频率好多倍,就要看是否脱离实体经济."

但金融界对金融工具的使用也有不同看法,他指出,业界有一种看法,认为一些工具尽管对实体经济提供的支持小,但其有风险管理和定价的功能,应该算是对实体经济的支持.

"但这也个界限,从风险管理上来说,必须对应着基础资产或间接对应,但如果有些风险管理只为交易部门服务,会无缘无故带来市场的大起大落."他称,"实体经济没变化,金融市场却上涨了十几倍,过几天又降下来.那麽,风险管理和价格发展就是市场过度投机和波动的借口."

他表示,必须加强监管来限制金融市场中发生的不良现象,以支持金融市场对实体经济服务.从于央行来说,要进一步对社会融资总规模进行完善,其他一些措施还在落实.(完)

--发稿 赵红梅/毕晓雯; 审校 黄凯

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