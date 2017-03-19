周小川称中国金融体系总体健康 但存杠杆率偏高及债市房市等风险

路透上海3月19日 - 中国央行行长周小川周六表示，中国金融体系总体健康，但也存在总体杠杆率偏高、债市房市风险和跨市场影子银行业务活跃等风险。

央行网站刊登他在今年首次金砖国家财长和央行行长会发言称，中国经济的增长速度总体比较稳定，增长前景有所改善。在宏观经济政策上，中国目前注重经济结构的调整，推动供给侧结构性改革，包括产业结构调整。

“中国将继续实施积极的财政政策，货币政策强调‘稳健中性’”。他说。

他并指出，随着国内经济形势进一步向好，前期稳定市场预期的各项政策初步见效以及国际市场对美元看法出现分歧的背景下，中国跨境资本双向流动，人民币汇率双向浮动，趋于均衡。（完）

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