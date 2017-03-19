周小川称中国金融体系总体健康 但存杠杆率偏高及债市房市等风险

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月19日 - 中国央行行长周小川周六表示，中国金融体系总体健康，但也存在总体杠杆率偏高、债市房市风险和跨市场影子银行业务活跃等风险。
央行网站刊登他在今年首次金砖国家财长和央行行长会发言称，中国经济的增长速度总体比较稳定，增长前景有所改善。在宏观经济政策上，中国目前注重经济结构的调整，推动供给侧结构性改革，包括产业结构调整。
“中国将继续实施积极的财政政策，货币政策强调‘稳健中性’”。他说。
他并指出，随着国内经济形势进一步向好，前期稳定市场预期的各项政策初步见效以及国际市场对美元看法出现分歧的背景下，中国跨境资本双向流动，人民币汇率双向浮动，趋于均衡。（完）
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(发稿 李铮; 审校 林高丽)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。